Три поднебесные армады

До 2025 года в состав китайского ВМФ гарантированно будут введены три авианосца. Фото с сайта www.mod.gov.cn.

Китай формирует авианосные группы

Нынешнее поколение китайских руководителей проводит поэтапную модернизацию национального военно-морского флота.

Одним из ее приоритетных направлений является постройка авианесущих кораблей и создание на их основе авианосных ударных групп (АУГ). За последние 15 лет китайские военные специалисты сформировали первую авианосную ударную группу; спустили на воду второй авианосец и заложили корпус третьего; ведутся разработки истребителя пятого поколения и беспилотного летательного аппарата палубного базирования.

Цели и задачи

Указанные мероприятия, безусловно, свидетельствуют о наращивании темпов модернизации военно-морского флота Поднебесной. И в частности, о начале формирования авианосных сил по образцу США, повышения их боеготовности и боеспособности.

Наличие авианосных ударных групп позволит защитить территориальные морские права, национальные интересы страны и обеспечит расширение военного присутствия Китая на зарубежных театрах военных действий. Уже в настоящее время районом выполнения учебно-боевых задач для первой авианосной ударной группы стала акватория Южно-Китайского моря. По планам командования китайского ВМФ, в перспективе это будет район непрерывного боевого патрулирования. В случае возникновения конфликта с основными соперниками в регионе КНР будет обладать ударными соединениями, способными достичь конечных целей войны в любых условиях обстановки.

Командование ВМФ Китая в ходе анализа мирового опыта определило для авианосных ударных групп задачи в мирное (демонстрация флага) и военное время (защита «первой и второй линий островов»). Предполагается, что их выполнение будет способствовать достижению политических целей КНР – боевому патрулированию в пределах прилегающих акваторий и созданию мощного флота, способного решать задачи защиты национальных интересов Поднебесной в любом районе Мирового океана.

Этапы развития

Изучение баз данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) позволяет утверждать, что создание авианосных ударных групп планируется в три этапа.

Первый этап (до 2020 года) предполагал освоение авианосца «Ляонин» в качестве учебного корабля для подготовки личного состава экипажей и летчиков палубной авиации. Задачи авианосца определили состав кораблей сопровождения: три эсминца, три фрегата, вертолетоносец, две атомные подводные лодки.

В настоящее время авианосная ударная группа выполняет учебно-боевые задачи на море. Проводится доукомплектование авианосца авиатехникой в количестве до 40 палубных истребителей и вертолетов.

Второй этап (до 2025 года) предполагает наличие в боевом составе китайского ВМФ двух (а в перспективе трех) авианосцев. Это «Ляонин», «Шаньдун», заканчивающий в 2021 году ходовые испытания, а также перспективный атомный авианосец национальной постройки, планы выпуска которого постоянно переносятся по техническим причинам. По оценкам экспертов, его появление в составе китайского флота возможно не раньше конца 2025 года.

Авианосец «Шаньдун» – первый авианосец национального производства. Он оснащен обычной силовой установкой, взлет палубных самолетов осуществляется с использованием трамплина, а посадка – с помощью аэрофинишеров.

К концу второго этапа в составе ВМФ Китая предусмотрено наличие двух авианосных ударных групп. Предположительно их состав будет включать авианосец, шесть-восемь эсминцев, две атомные подводные лодки, вертолетоносец, судно обеспечения.

Третий этап (до 2030 года) предполагает наличие как минимум четырех авианосцев. При этом перспективные авианесущие корабли планируется оснащать ядерной энергетической установкой, полетную палубу оборудовать электромагнитными катапультами. Эти меры позволят повысить интенсивность полетов, боевую нагрузку летательных аппаратов, расширить возможности применения палубной авиации.

Изучение фотоматериалов в китайских СМИ показывает, что в состав авиагруппы перспективного авианосца китайскими специалистами планируется включить до 70 летательных аппаратов: палубные истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и радиоэлектронной борьбы, многоцелевые вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

Предполагается, что к 2030 году в состав палубной авиационной группы войдут беспилотные летательные аппараты, выполняющие задачи по разведке противника и дозаправке техники в воздухе. Аппараты первого типа будут выполнять передовую разведку и наблюдение. БЛА второго типа будут находиться в зоне ПВО кораблей АУГ и обеспечивать дозаправку пилотируемых летательных аппаратов. Китайские военные эксперты утверждают, что уже к 2035 году в составе палубной авиационной группы авианосца останутся разведывательно-ударные БЛА и беспилотные заправщики, а из пилотируемых летательных аппаратов – только палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

В итоге к концу третьего этапа командованием военно-морского флота Китая планируется сформировать не менее четырех авианосных ударных групп. Предположительно состав каждой группы будет включать: авианосец, семь–девять кораблей охранения, две атомные подводные лодки, вертолетоносец, суда обеспечения.

Палубные самолеты

Одной из нерешенных проблем авианосной авиации оставалось создание самолетов, способных участвовать в мониторинге, учете, передаче информации по воздушным целям. На протяжении нескольких лет Китай разрабатывает перспективный палубный самолет дальнего радиолокационного обзора и управления (ДРЛОиУ) Xian KJ-600. До недавнего времени испытывалась летающая лаборатория с основными элементами такого самолета, а теперь на летные испытания вышел полноценный прототип.

Работы по теме самолета ДРЛОиУ стартовали в начале 2000-х годов в рамках более крупной программы строительства авианосного флота. По результатам предварительной проработки было решено строить самолет по типу зарубежных образцов – американского E-2 или советского Як-44.

Как сообщает Jane’s Defence Weekly, китайская корпорация Xian Aircraft Corporation (XAC) в начале октября 2021 года завершила сборку второго прототипа палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-600, который разрабатывается для использования на китайских авианосцах. На спутниковых снимках, сделанных 1 и 2 октября, идентифицирован второй прототип KJ-600 в аэропорту Сиань-Янлян в Китае. Действительно, это первый случай, когда второй KJ-600 был окончательно идентифицирован на снимках, причем оба прототипа самолета засняты одновременно на юго-западной парковочной рампе возле сборочных цехов компании XAC среди планеров серий Y-20 и H-6.

Планируется, что KJ-600 будет базироваться на перспективных авианосцах ВМФ НОАК. Самолет значительно увеличит дальность действия радиолокационных средств авиационной группы авианосца и обеспечит направление взлетающим истребителям для перехвата воздушных средств противника. Кроме того, KJ-600 может быть развернут на берегу и использоваться с аэродромов, неспособных разместить более крупные платформы ДРЛОиУ, такие как KJ-500 (данные платформы не могут быть запущены с авианосца в связи со своими габаритами).

Есть все основания полагать, что первоначальный ввод в эксплуатацию KJ-600 будет связан с принятием на вооружение нового авианосца (по китайской терминологии – Type-003), который в настоящее время строится на верфи Jiangnan Changxingdao недалеко от Шанхая. Поскольку новый авианосец планируется оборудовать системой типа CATOBAR (катапультный взлет и посадка на аэрофинишер), скорее всего ему потребуются именно KJ-600.

Перед вводом в эксплуатацию KJ-600, по всей видимости, будет испытан на авиабазе Хуандикун, которая оборудована макетами взлетно-посадочной полосы с тормозными механизмами и гусеницами катапульты. Первоначально они использовались для проектных работ, но потенциально могут быть полезны для обучения пилотов операциям с системой типа CATOBAR.

Выводы

Таким образом, до 2025 года в состав китайского ВМФ будут гарантированно введены три авианосца. На их основе будут сформированы три авианосные ударные группы, которые повысят боевые возможности китайского флота при ведении военных действий в прибрежных морях и удаленных акваториях Мирового океана.

Говорить о более далекой перспективе не приходится. В условиях сохранения эмбарго на экспорт военных технологий в КНР из-за рубежа, китайским инженерам приходится решать задачу развития отечественного авианосного флота исходя из принципа «опора на собственные силы».

Представляется возможным утверждать, что спустя практически восемь лет после ввода в эксплуатацию авианосец «Ляонин» оправдал затраты на свое создание. Корабль позволил:

– подготовить первый полностью боеготовый полк летчиков палубной авиации;

– обучить инструкторов для учебных подразделений;

– проверить надежность компонентов системы посадки;

– провести учения в составе авианосной ударной группы, а также межвидовые учения с ВВС НОАК и решить другие сопутствующие учебно-боевые задачи.

По данным военно-технических изданий КНР, китайские военные и кораблестроители рассматривают несколько вариантов дальнейшей модернизации «Ляонина» как полноценного учебного корабля.

В рамках первого варианта предлагается увеличить плоскую часть летной палубы за счет демонтажа нескольких систем противовоздушной обороны. Также будут убраны газоотбойные щиты с двух дальних стартовых позиций.

Согласно другому варианту, предусматривается заменить трамплинную часть палубы на прямую и установить на корабле две электромагнитные катапульты (ЭМК). В основном все системы и компоненты ЭМК выполнены модульными и вмонтированы в рамы стандартных 40- и 20-футовых морских контейнеров. Исключением является направляющая линии, которую придется внедрить в палубу авианосца.

Вполне возможно, что в ближайшем будущем после внедрения указанных модернизаций на авианосце «Ляонин», наиболее обоснованные новации будут внедрены и в конструкцию «Шаньдуна». Есть все основания полагать, что так и будет: за данное решение группа научных сотрудников АВН КНР под руководством академика контр-адмирала Ма Вэймина получила государственную премию в 2018 году.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.