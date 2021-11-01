Больше ракет хороших и разных, пепел Цусимы и зов Севера

Американцы взяли на прицел российские стратегические подлодки на Камчатке

Новейшая атомная подводная лодка проекта 885 «Новомосковск» готовится к залповой стрельбе крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» как с надводного, так и с подводного положения. Стрельба пройдет в середине ноября и станет своеобразным экзаменом на зрелость проекта. Это третий корабль в строящейся в интересах Военно-морского флота серии многоцелевых субмарин. Ранее сообщалось, что корабль впервые вышел в море на заводские ходовые испытания в июле. В ходе Международного военно-морского салона глава ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил, что лодку планируют передать флоту до конца года.

В последние месяцы это уже вторая стрельба АПЛ проекта 885. Ранее АПЛ «Северодвинск» испытала гиперзвуковую ракету «Циркон». Пуск был произведен с глубины 40 метров. Сергей Шойгу назвал его успешным и сообщил, что уже в ближайшее время ракета будет принята на вооружение.

Детали испытаний министр по традиции не раскрыл. АПЛ проекта 885 – из самых секретных в российском флоте, самые тихие и самые мощные по составу вооружения. Их часто сравнивают по боевым возможностям с американскими подводными «одноклассниками» типа SeaWolf, от строительства которых США отказались по финансовым причинам, и Virginia. Из прошедших боевых стрельб можно сделать вывод, что российские лодки смогут применять весь спектр перспективных крылатых ракет: дальнобойные «Калибр», сверхзвуковые «Оникс», а также гиперзвуковые «Циркон». Стрелять ими АПЛ будут как по морским, так и по береговым целям. Всего планируется построить не менее семи подлодок этого проекта. Все они будут построены по обновленному проекту с литерой «М». «Ясень-М» отличаются от классического проекта «Ясень» более совершенным радиоэлектронным вооружением», – сообщил в свое время в интервью РИА замгенконструктора «Малахит» Николай Новоселов.

Вообще флотская тема – тренд минувшей недели. Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая провели учения «Морское взаимодействие» в Японском море. Как пояснили в пресс-службе ТОФ, одной из особенностей маневров стало то, что отряд из 10 кораблей впервые прошел Сангарский пролив – он разделяет японские острова Хонсю и Хоккайдо. Это событие вызвало нешуточный переполох в японском обществе. В Токио однозначно заявили, что Россия и Китай готовятся к силовым действиям в регионе. Японские комментаторы в интернете констатировали – страна окружена. «С русскими и китайцами нам не справиться, а Америка не поможет!» – отметил один из них.

По данным Министерства обороны Японии, это действительно первый случай, когда российско-китайский флот бесцеремонно и уверенно осуществил, по сути дела, обход японских территорий. В министерстве это событие назвали исключительным и следили за ним и его последствиями с повышенной бдительностью.

«Это первый случай, когда китайские и российские военные корабли формируют смешанную эскадру и совместно единым строем проходят важными японскими проливами одновременно. Таким образом, ими продемонстрирована способность «окружить» своими военно-морскими силами весь Японский архипелаг», – сообщили японские военные.

Как бы там ни было, но после заявления Вашингтона, Лондона и Канберры о создании нового военного союза AUKUS в Индо-Тихоокеанском регионе стало гораздо тревожней. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида допустил возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии, направленной на развитие потенциала японских войск. Такое заявление он сделал в интервью крупнейшей японской газете Yomiuri. Он отметил, что технологии сверхзвуковых и баллистических ракет продолжают развиваться, с точки зрения обеспечения безопасности японского народа необходимо как можно быстрее начать пересмотр национальной оборонной стратегии, чтобы рассмотреть все реалистичные возможности.

Понятно, что японцы в первую очередь собираются купировать ракетную независимость Китая и Северной Кореи. Обе страны показали, что способны достать до японских берегов. Китайцы, как выяснилось, испытали гиперзвуковой глайдер – скорее всего аналог российского комплекса «Авангард». Он облетел планету. Промахнулся по цели, как пишет газета Financial Times, но этот маневр остался для американских военных не замеченным: они попросту не увидели испытания этого оружия. Не менее внезапным может оказаться и Ким Чен Ын. В интернет попали фото с проходившей в октябре выставки достижений трех революций в честь 76-летия основания Трудовой партии Кореи «Самооборона–2021», где также был показан «гиперзвуковой» глайдер.

Все это делает южный фланг глобального НАТО оправданным. Военный блок AUKUS, бесспорно, займется проблемами региона. Создаст напряженность, проведет провокации не только у китайских или корейских берегов, но и у российских. Как это будет выглядеть, было показано в ходе вторжения американского стратегического бомбардировщика B-52 в акваторию Охотского моря. Де-факто это российская территория, но юридический статус самого региона допускает подобные действия. Нам, понятно, от этого не легче: в прицеле американца был Магадан и камчатский Велючинск – база самых современных стратегических российских АПЛ проектов 955 и 885.

На этой неделе прессинг усилился. ВВС США перебросили несколько истребителей F-16 на остров Шемья Алеутской гряды. Он всего девять квадратных километров. Кроме заполярного аэродрома времен холодной войны «Эриксон» здесь находится радар системы противоракетной обороны США. И все это в 291 км от границы морской экономической зоны России, в 1042 км от Петропавловска-Камчатского, в 1049 км от Вилючинска и в 1054 км от авиабазы Елизово – крупнейшей воздушной гавани не только на Камчатке, но и во всем регионе. Если учесть, что F-16 способен нести ядерное оружие, – сигнал для нас более чем конкретный, особенно в контексте бравады министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявившей в интервью местному радио, что НАТО готово применить против России такие боеприпасы. H