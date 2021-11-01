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Газета.ru

«На истерику США вокруг гиперзвуковых ракет Китая смотреть забавно»

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Источник изображения: Mark Schiefelbein/AP

Пентагон сравнил гиперзвуковое оружие КНР с первым советским спутником

США крайне озабочены разработками Китая в области гиперзвукового оружия и соответствующей модернизацией арсенала вооружений. «Газета.Ru» разбиралась, почему американцы встревожены активностью КНР на этом направлении и как у Пекина действительно обстоят дела с гиперзвуком.

«То, что мы наблюдали, представляет собой очень серьезное событие - испытание [Пекином] систем гиперзвукового вооружения. И это вызывает большое беспокойство. Не знаю, было ли это так же, как при запуске первого советского спутника, но я думаю, что было очень похоже. Все наше внимание приковано к этому», - рассказал в интервью агентству Bloomberg председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Это тревогу разделяют и в Белом доме.

«Я, конечно, ознакомилась с высказываниями генерала Милли. Я думаю, он выразил нашу общую озабоченность усилиями Китая по модернизации вооружений. Они продолжают разработки, что приводит к росту напряженности, и мы по-прежнему озабочены этим», - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. Сообщалось, что этот аппарат якобы облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя от нее в нескольких десятках километров.

Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, так как «неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия».

При этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.

«Китай давно и успешно инвестирует в гиперзвуковые технологии, у них развернута система баллистических ракет средней дальности DF-17, на которые устанавливается гиперзвуковой планирующий аппарат, велись разработки по крылатым гиперзвуковым ракетам. Сейчас американские СМИ бурлят на тему испытанного Китаем гиперзвукового блока», - рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович

По словам эксперта Российского центра по международным делам (РСМД) Александра Ермакова, не имеет большого значения, что именно испытал в августе Китай - космический аппарат или гиперзвуковую ракету.

«Американцы раскручивают эту тему как хайп, поэтому заявили, что Китай испытывал маневренный гиперзвуковой блок, более того, систему частично- орбитального бомбометания. Не суть, была ли это ракета или космический аппарат, потому что у Китая уже есть маневрирующие боевые блоки для ракет средней дальности и, вероятно, они разрабатывают их и для межконтинентальных ракет», - сказал он.

Китай в области создания гиперзвукового оружия занимает второе место после России, США остаются на третьем, считает Ермаков.

«Российский «Авангард» уже доведен до серийного производства, по практической отработке гиперзвука Китай опережает США имеющимися ракетами средней дальности с планирующим гиперзвуковым аппаратом. У США до постановки на вооружение таких ракет еще несколько лет», - сказал он.

Создание гиперзвукового маневренного блока для межконтинентальных ракет необходимо Китаю, чтобы сделать невозможным для США нейтрализовать его ядерный потенциал. «Такое оружие будет неуязвимым - американские системы ПРО ориентированы на поражение ракет, летящих по баллистической траектории, не маневрирующих», - рассказал «Газете.Ru» доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Забавно смотреть на истерику США по поводу «неожиданности» испытаний Китаем гиперзвуковых ракет и сравнения со спутником», - добавил Стефанович. По его мнению, такие реакция и заявления - часть общей кампании по обеспечению финансирования гиперзвуковых разработок в самих Штатах.

«Особенно странно слышать заявления американцев о том, что у них нет ПРО на юге страны, откуда может прилететь китайская ракета, потому что в принципе при текущем состоянии ПРО США у них нет никакой защиты от прилета подобного объекта и с других частей света»,

- сказал Дмитрий Стефанович.

Он отметил, что «в глобальном масштабе ничего революционного не происходит».

«Гонка вооружений в области создания гиперзвука есть, но она носит качественный, а не количественный характер. Китайские планы не новы, за ними следят, в том числе, и в американском разведывательном сообществе, поэтому верить в то, что это стало большой неожиданностью для них, не приходится. Их заявления в публичном поле выглядят как нагнетание во внутриэкономических целях», - считает эксперт.


Ирина Альшаева

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