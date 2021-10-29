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Российская газета

На учениях ПВО под Астраханью зенитчики сбили более 40 воздушных целей

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Источник изображения: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости www.ria.ru

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли учения пяти соединений ПВО. Массированной атаке средств воздушно-космического нападения была противопоставлена эшелонированная система из ракетных комплексов С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М".

Как сообщают РИА Новости, первый рубеж эшелонированной ПВО состоял из комплексов С-300В4, которые выполнили боевые пуски по целям, сходившим с высоты более 150 километров. На втором рубеже - "Бук-М3" и "Тор-М2" сбивали крылатые ракеты условного противника, летевшие на предельно малых высотах. Дальность поражения составляла от 15 до 40 километров.

На ближнем рубеже противовоздушной обороны были задействованы боевые машины "Тайфун-ПВО" уже перехватывали другие цели на дальности до 6 и высоте 3,5 километров.

"Все назначенные цели в ходе учения были обстреляны и уничтожены", - отметили в военном ведомстве.

Кроме целей, имитировавших баллистические и крылатые ракеты, средствам ПВО приходилось бороться с налетом роя беспилотных летательных аппаратов условного противника. Всего в маневрах принимали участие более 300 единиц техники и свыше 1000 военнослужащих.


Николай Грищенко

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