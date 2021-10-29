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Известия.ru

Масштабные учения ПВО прошли под Астраханью

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Источник изображения: Фото:РИА Новости/Алексей Майшев

Масштабные учения пяти соединений ПВО с большим количеством боевых пусков из комплексов С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М» прошли в Астраханской области. Об этом в четверг, 28 октября, сообщает Минобороны РФ.

В ходе маневров «подразделения зенитных ракетных соединений Южного, Западного и Восточного военных округов отразили массированные удары баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налет роя беспилотных летательных аппаратов условного противника».

В маневрах было задействовано более 1 тыс. военнослужащих и 300 единиц вооружения и военной техники.

Первый рубеж эшелонированной ПВО был образован системами большой дальности С-300В4, отразившими удар аэробаллистических ракет. На втором рубеже работали комплексы войсковой ПВО средней дальности «Бук-М3» и дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2».

На ближнем рубеже были задействованы боевые машины «Тайфун-ПВО», расчеты которых с помощью переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» обеспечили перехват условного противника на дальности до 6 км и высоте 3,5 км.

Ранее в четверг источники в Минобороны рассказали «Известиям», что подразделения Южного военного округа (ЮВО) получат новые переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба». В военном ведомстве сообщили, что первые 50 комплектов ПВО летом 2021 года уже получило мотострелковое соединение в Ставропольском крае.

Ранее, 7 июня, комплексы «Бук-М3» прошли морскую проверку в Крыму. В ходе учений силы ПВО отразили массированный воздушный удар над морем. В рамках учений «Бук-М3» поражали мишени, имитирующие полеты беспилотников и крылатых ракет над морем.

«Бук-М3» — самая современная зенитная система средней дальности, по своим характеристикам не имеющая зарубежных аналогов. Благодаря современным радарам и боеприпасам максимальная дальность модернизированного комплекса выросла с 40 до 70 км, а высота поражения целей — до 35 км.


ЗРК «Тор-М2» имеет боекомплект из 16 зенитных управляемых ракет (ЗУР) и способен одновременно обстреливать до четырех разнотипных целей на высотах до 10 км. Система подходит для борьбы с крылатыми ракетами, которые, как правило, идут к цели на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.

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1 комментарий
№1
29.10.2021 12:06


Эпично, державно :-)

Вообще ИМХО все войсковые ЗРБ и ЗРП необходимо перевести на смешанный состав - дивизион С-300В/4 и 2 дивизиона Бук-М2/3 для ЗРП, а для бригады это может быть 2 ЗРДНа С-300В4 и 4 ЗРДНа Бук-М2/3
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