Советский Ан-28 адаптировали для американского спецназа

Советский Ан-28 может стать самолётом Сил специальных операций США. Вчера, 28 октября, портал defence-blog.com сообщил о том, что польская компания PZL Mielec представила лёгкий штурмовик MC-145B Special Operations Multi-Role Aircraft (SOMA).

MC-145B построен в рамках проекта Armed Overwatch. В прошлом году пять компаний получили контракты от командования Сил специальных операций США (US SOCOM) на создание прототипов. В их числе Lockheed Martin, дочерней компанией которой является польская PZL Mielec.

Лёгкий штурмовик MC-145B Источник изображения: defence-blog.com

Лёгкий штурмовик MC-145B был построен в Польше, а в США прошёл дооснащение оружейными системами. Самолёт имеет четыре точки подвески под крылом для ракетного или бомбового вооружения, а также оснащён рампой в хвостовой части, что позволяет использовать боевую единицу в различных миссиях, в том числе в экстремальных погодных условиях и на необорудованных взлётно-посадочных полосах.

Точки подвески вооружения под крылом MC-145B Источник изображения: defence-blog.com

MC-145B построен на базе двухдвигательного турбовинтового самолёта M28 с коротким взлётом и посадкой. При этом М28 является лицензионной версией советского Ан-28.