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ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал стрельбы зенитными ракетами в Баренцевом море

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ЗРК «Полимент-Редут»
Пуск ракеты ЗРК «Полимент-Редут» во время испытаний 2014 года.
Источник изображения: militaryrussia.ru

Экипаж отработал стрельбы зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут"

МУРМАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел учебные зенитные ракетные стрельбы по воздушным и морским целям в Баренцевом море. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"Экипаж фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" отработал стрельбы по воздушным и морским целям зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Выполнение боевых упражнений проходило в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Представители флота добавили, что для судоходства и полетов авиации район проведения стрельб был закрыт силами бригады охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил, они же обеспечили постановку воздушных целей - ракет-мишеней. После отработки стрельбы фрегат "Адмирал Горшков" вернулся в основной пункт базирования - Североморск.

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