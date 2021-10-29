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РИА Новости

Россия и АСЕАН заявили о намерении обмениваться информацией о террористических группах

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Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и АСЕАН намерены обмениваться информацией о террористических группах, потенциальных атаках и угрозах , говорится в комплексном плане действий по реализации стратегического партнёрства между РФ и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

"Обмениваться информацией о террористических группах, в том числе при необходимости путем добровольного использования Международного банка данных по противодействию терроризму под руководством ФСБ России и его каналов связи, а также информацией о потенциальных атаках и угрозах, включая возможные акты с применением химического, биологического, радиологического или ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно документу, РФ и АСЕАН намерены укреплять координацию и сотрудничество по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, а также укреплять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом в соответствии с Уставом ООН, тематическими резолюциями СБ ООН и Глобальной контртеррористической стратегией ООН.

"Поощрять сотрудничество по линии межконфессионального и межкультурного диалога, а также способствовать уважению, терпимости и умеренности, укреплению социальной сплоченности народов России и АСЕАН путем внедрения культуры мира в целях борьбы с терроризмом и устранения условий, ведущих к распространению терроризма", - добавляется в сообщении.

Помимо этого, РФ и АСЕАН намерены продолжить сотрудничество в борьбе с выращиванием, производством, изготовлением и оборотом запрещенных наркотиков, связанными с наркотиками преступлениями.

"Оказывать поддержку АСЕАН в наращивании ее потенциала реагирования на угрозы, возникающие в связи с использованием ИКТ", - добавляется в сообщении.

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