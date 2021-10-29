Многокалиберный АКВ-521 показали в подробностях

Концерн "Калашников" опубликовал подробное видео о гражданском карабине АКВ-521 со сменными стволами под патроны калибра 5х45х39 и .223Rem.

Оружие снабжено коробчатым магазином на 10 патронов и планкой Пикатинни для установки дополнительного оборудования.

- Главное достоинство карабина - сменный ствол. То есть если раньше для владения двумя "калашами" требовалось две лицензии, теперь достаточно приобрести один и докупить к нему второй ствол, - рассказали в концерне.

Зрители видео отметили, что до сих пор не решена проблема переводчика режимов огня - его невозможно установить с левой стороны, как это сделано на армейских АК новых серий.

- Если сделать двухсторонний переводчик огня, Земля остановится? - поинтересовался Sky Walker.

Антон Валагин