«Объем торговли оружием достиг наивысшего уровня после "холодной войны»

Кому Россия продает оружие - и кто его покупает

28 октября состоялась презентация русскоязычного издания ежегодника «Вооружения, разоружение и международная безопасность 2020». Согласно документу, Россия увеличивает расходы на оборону и занимает четвертое место среди стран мира по этому показателю. При этом Москва уменьшает поставки оружия в Сирию, но резко наращивает продажи Ираку и Египту. Из-за карантинных ограничений презентация ежегодника прошла заочно. «Газета.Ru» ознакомилась с текстом документа до его публикации.

Ежегодник был подготовлен Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI) и Институтом мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН. Его подготовка велась на фоне кризиса отношений России и Запада, развала контроля над вооружениями. Это дало основание директору SIPRI Дэну Смиту подчеркнуть во введении, что в последних изданиях ежегодника констатировалось «постоянное ухудшение состояния международной стабильности».

Редактированием ежегодника SIPRI-2020 на русском языке руководили академик РАН, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов и заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.

В документе оцениваются военные расходы стран и мировой рынок торговли оружием по состоянию на 2019 год.

Россия - в первой пятерке по военным расходам

Военные расходы в 2019 году оценивались в $1917 млрд, отмечается в ежегоднике SIPRI. Это самый высокий показатель общемировых военных расходов, зафиксированный с тех пор, как SIPRI начал проводить их оценку. Они составили 2,2% от общемирового валового внутреннего продукта (ВВП), или $249 на душу населения.

Совокупные расходы в 2019 году были на 3,6% выше, чем в 2018 году, и на 7,2% выше, чем в 2010 году. В течение последних пяти лет, включая 2019 год, военные расходы в мире росли ежегодно, а в 2019 году они стали самыми большими за десятилетие. По сравнению с 2018 годом военные расходы увеличились на 2,6%.

Военные расходы увеличились как минимум в четырех из пяти ключевых регионах мира: в Европе - на 5,0%, в Азии и Океании - на 4,8%, в странах Америки - на 4,7%, в странах Африки - на 1,5%.

Рост общих расходов в 2019 году в значительной степени был обусловлен структурой военных расходов США и Китая, совокупная доля которых составляет более половины всех военных расходов в мире.

В США оборонные расходы росли два года подряд и к 2019 году составили $732 млрд. Это в 2,7 раза превышает расходы КНР ($261 млрд), занимающей по этому показателю второе место в мире после США. В Китае военные расходы увеличились на 5,1% по сравнению с 2018 годом и на 85% по сравнению с 2010 годом.

Саудовская Аравия, занимавшая третье место в мире по военным расходам в 2018 году, в 2019 году опустилась на пятое, потратив на 16% меньше, чем в предыдущий год. Военные затраты Индии в 2019 году составили $71,1 млрд, что позволило ей впервые стать третьей в списке стран по этому параметру, а Россия передвинулась с пятого на четвертое место, увеличив свои расходы на 4,5%.

Покупатели и продавцы

«Объем международной торговли основными видами обычных вооружений в период между 2010-2014 и 2015-2019 годами увеличился на 5,5%, достигнув своего наивысшего уровня после окончания Холодной войны. Этот рост является продолжением тенденции к устойчивому росту, который начался в начале 2000-х годов», - утверждается в документе SIPRI.

Однако совокупный объем торговли оружием в 2015-2019 годах был все на 33% ниже, чем в 1980-1984 годах, когда поставки оружия достигли максимального значения.

В 2015-2019 годах на пять крупнейших поставщиков вооружений - Соединенные Штаты Америки, Россию, Францию, Германию и Китай - приходилось 76% совокупного мирового объема экспорта. С 1950 года США и Россия (до 1992 года - Советский Союз) неизменно оставались крупнейшими поставщиками, серьезно опережая всех остальных.

В 2015-2019 годах экспорт вооружений США составлял 36% совокупного мирового объема экспорта и был на 23% выше, чем в 2010-2014 годах. В свою очередь российский экспорт вооружений сократился на 18%, а его доля в совокупном мировом объеме снизилась с 27% в 2010-2014 годах до 21% в 2015-2019 годах.

Пятью крупнейшими импортерами, на долю которых в общей сложности приходилось 36% совокупного объема импорта вооружений, были Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Китай.

Из регионов основным получателем вооружений в 2015-2019 годах были страны Азии и Океании, на них приходился 41% мирового объема импорта основных видов вооружений; далее следовал Ближний Восток с 35% мирового импорта (это его наиболее высокая доля по сравнению с любым из 13 последовательных пятилетних периодов с 1950-1954 годов).

На пять крупнейших поставщиков оружия в этот период - США, Россию, Францию, Германию и Китай - приходилось 76% всего экспорта оружия. Состав данной группы стран не изменился в 2015-2019 годы по сравнению с 2010-2014 годами, но их совокупный экспорт основных видов обычных вооружений был на 9,5% выше.

Куда продает оружие Москва

В 2015-2019 годы российский экспорт вооружений составил 21% от совокупного мирового экспорта вооружений. Однако его объем был на 18% ниже, чем в 2010-2014 годы. В 2015-2019 годы Россия поставляла основные виды вооружений в 47 государств, при этом 55% ее экспорта оружия направлялось трем основным получателям: Индии, Китаю и Алжиру.

Хотя в 2015-2019 годы Индия оставалась главным получателем российских вооружений, и на ее долю приходилось 25% совокупного объема экспорта, экспорт российского оружия в Индию сократился в 2015-2019 годы на 47% по сравнению с 2010-2014 годами.

На региональном уровне наибольшая часть российского экспорта вооружений (57%) приходилась на страны Азии и Океании, но только доля Китая и Индии составляла почти три четверти этого экспорта (41% совокупного объема экспорта).

Аналогичным образом значительная доля Алжира в российском экспорте (14%) означала, что третья по величине часть российского экспорта (17%) приходилась на страны Африки.

Страны Ближнего Востока аккумулировали вторую по объему часть российского экспорта основных видов вооружений (19%). С 2010-2014 по 2015-2019 годы объем российского экспорта в этот регион увеличился на 30%.

В 2015-2019 годы Египет и Ирак были основными получателями российских вооружений на Ближнем Востоке. С 2010-2014 по 2015-2019 годы поставки в Египет выросли на 191% и составили 49% российских поставок в этот регион. Экспорт в Ирак вырос на 212% и составил 29% российских поставок на Ближний Восток.

Хотя российские вооруженные силы действовали с 2015 года в Сирии в поддержку правительства Башара Асада, объем российских поставок оружия в Сирию (в том числе в качестве помощи) с 2010-2014 по 2015-2019 годы сократился на 87%. На Сирию приходилось всего 3,9% российского экспорта вооружений на Ближний Восток и 0,7% совокупного экспорта российских вооружений в 2015-2019 годах.

В 2015-2019 годы Россия продолжала оставаться основным поставщиком оружия во многие государства бывшего Советского Союза. Поставки вооружений являются важной частью военного сотрудничества между Россией и странами-получателями из этого региона, причем вооружения часто предоставляются в качестве помощи или на льготных условиях.

С 2010-2014 по 2015-2019 годы объем российского экспорта оружия в некоторые из этих государств значительно увеличился. Казахстан стал крупнейшим получателем российских вооружений среди постсоветских государств, на его долю в 2015-2019 годы приходилось 5% всего российского экспорта оружия после пятикратного увеличения. Поставки включали 16 боевых самолетов Су-30 и 5 зенитных ракетных систем С-300.

В 2015-2019 годы объем экспорта российского оружия в Белоруссию был в три раза выше, чем в 2010-2014 годах. На экспорт были поставлены ЗРC С-300 и учебно-боевые самолеты Як 130. Россия также была главным поставщиком основных видов вооружений в Армению и вторым по величине поставщиком в Азербайджан; при этом вооруженный конфликт между этими двумя странами продолжался.

Михаил Ходаренок