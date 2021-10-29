Российский вуз примет участие в создании первого космического спутника Никарагуа

Этот спутник может быть запущен в 2022 году

МЕХИКО, 28 октября. /ТАСС/. Курский Юго-Западный государственный университет примет участие в работе над первым космическим спутником Никарагуа, который может быть запущен в 2022 году. Об этом сообщил в среду никарагуанский правительственный портал El 19 Digital со ссылкой на российского космонавта Федора Юрчихина, находящегося сейчас в республике.

"Мы бы хотели, чтобы у ваших молодых людей была эта мечта, чтобы у Никарагуа был настоящий спутник, - приводит его слова издание.- И вы поймете, что знания, полученные молодыми людьми, которые участвовали в этих проектах, использовали формулы расчета энергопотребления, терморегуляции и так называемой космической баллистики, одинаково применимы для создания как малого, так и большого спутника. И по прошествии небольшого времени, уверен, вы с гордостью обретете своего первого космонавта".

Юрчихин пояснил, что никарагуанские студенты будут работать над созданием аппарата вместе с учащимися и преподавателями Юго-Западного государственного университета, который уже развивает ряд аналогичных проектов в странах Латинской Америки. Оин выразил надежду, что один из 10 студенческих спутников, запуск которых запланирован в 2022 году, будет никарагуанским.

Начало российско-никарагуанскому сотрудничеству в космосе было положено с подписанием межправительственного соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Первая в Центральной Америке станция ГЛОНАСС, открытая в Никарагуа в апреле 2017 года, была названа "Чайка" в честь позывного первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.