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ТАСС

В Сочи обсудили обстановку на внешних границах стран-участников СНГ

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Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

Особое внимание было уделено центральноазиатскому направлению, сообщил первый заместитель директора - руководитель пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов

СОЧИ, 28 октября. /ТАСС/. Обстановку на внешних границах государств-участников СНГ и тенденции ее развития проанализировали участники заседания Совета командующих пограничными войсками стран Содружества в Сочи. Особое внимание было уделено центральноазиатскому направлению, сообщил первый заместитель директора - руководитель пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"В ходе заседания подвели итоги деятельности в 2021 году, большое внимание уделили анализу оперативной обстановки, складывающейся на внешних границах союзных государств. Приоритет отдавали центральноазиатскому направлению, прогнозу развития обстановки на 2022 год, а также оценили новые вызовы и угрозы пограничной безопасности, которые связаны с выводом сил [США и их союзников] из Афганистана", - рассказал он.

Кулишов подчеркнул, что это первое за два года очное заседание, совет работал дистанционно из-за пандемии коронавируса, но не прекращал своей деятельности. За это время были проведены две специальные пограничные операции на западном и центральноазиатском направлении, прошли крупнейшие командно-штабные учения на территории РФ с привязкой к обстановке на афганском направлении.

В заседании приняли участие делегации девяти пограничных ведомств государств - участников Содружества Независимых государств, Координационной службы совета командующих пограничными войсками, взаимодействующих органов СНГ, а также секретариата Организации Договора о коллективной безопасности. Участники также обсудили вопросы развития сотрудничества в научно-исследовательской и образовательной сферах деятельности. Отдельным блоком были рассмотрены кадровые вопросы и вопросы, связанные с развитием ветеранского движения.

"По итогам заседания руководителями пограничных ведомств подписано 20 решений", - добавил Кулишов.

Кроме того, состоялась рабочая встреча руководителей международно-правовых структур на тему "Направления реализации программы сотрудничества государств - участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы".

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