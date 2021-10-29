Американские законодатели блокируют продажу Турции истребителей F-16

ЦАМТО, 28 октября. Американские законодатели от демократов и республиканцев призвали администрацию президента Джо Байдена заблокировать продажу Турции истребителей F-16 производства Lockheed Martin.

Как сообщает агентство Al Arabiya, одиннадцать членов Палаты представителей во главе с Николь Маллиотакис от Республиканской партии и представителем от Демократической партии Кэролайн Мелони написали официальное письмо Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили свою обеспокоенность сообщениями о продаже F-16 Турции и заявили, что заблокируют в Конгрессе такую продажу.

"После сентябрьского объявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция приобретет дополнительную партию российских ЗРС С-400, мы не можем позволить себе поставить под угрозу нашу национальную безопасность, отправив самолеты американского производства союзнику по договору, который продолжает вести себя как противник", – написали законодатели.

В письме отмечается, что "пока президент Эрдоган продвигает свой экспансионистский проект в Восточном Средиземноморье, Турция будет продолжать угрожать нашей национальной безопасности и безопасности наших ближайших союзников в регионе – Греции, Израилю и Кипру".

"Мы настоятельно призываем вас действовать в наших национальных интересах и во имя стабильности в Восточном Средиземноморье, отказавшись обновлять устаревающий истребительный парк ВВС Турции, и мы с нетерпением ждем вашего ответа", – добавили законодатели.

Напомним, что в середине октября Турция обратилась к США с запросом о возможности закупки 40 новых истребителей F-16 производства Lockheed Martin и около 80 комплектов модернизации для улучшения характеристик состоящих на вооружении самолетов этого типа.

Как сообщили источники Reuters, таким образом, союзник США по НАТО рассчитывает модернизировать свои ВВС после провала закупки истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2".

Сделка по F-16 стоимостью в миллиарды долларов в настоящее время проходит оценку в рамках процедур, регламентированных программой "Иностранные военные продажи", и должна быть утверждена Государственным департаментом и Конгрессом США.

Представитель Госдепартамента отказался комментировать опубликованную информацию, сославшись на то, что в соответствии с действующей политикой, Госдеп не обсуждает проекты продажи ПВН до момента, пока о них не будет официально уведомлен Конгресс. Посольство Турции в Вашингтоне также отказалось от комментариев.

Для справки: Анкара заказала более 100 самолетов F-35 производства Lockheed Martin, но была исключена из числа участников программы в 2019 году после приобретения российских ЗРС С-400.

По оценке издания, Турции, вероятно, будет сложно получить одобрение на продажу F-16 в Конгрессе США, поскольку в последние годы отношение американских конгрессменов к этой стране резко ухудшилось, в первую очередь, из-за покупки ЗРС С-400 и ситуации в области прав человека.

Покупка Анкарой ЗРС С-400 повлекла за собой и другие санкции со стороны США. В декабре 2020 года Вашингтон внес в "черный список" Директорат оборонной промышленности Турции (SSB), его руководителя Исмаила Демира и еще трех сотрудников.

С тех пор США неоднократно предостерегали Турцию от дальнейших закупок российского оружия, однако неделей ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему намерена закупить в России вторую партию (второй полковой комплект) ЗРС С-400, что может усугубить разлад с Вашингтоном.

Ранее Анкара заявила, что надеется на улучшение отношений с США при президенте Джо Байдене. В мае 2021 года стало известно, что Вашингтон все же предоставил необходимые разрешения на продажу Турции двигателей LHTEC CTS800-4A для оснащения начальной партии из шести вертолетов T129, предназначенных для ВС Филиппин. Тем не менее, по словам анонимного турецкого источника, тогда лицензия была предоставлена непосредственно Государственным департаментом США, а для ее выдачи не требовалось разрешения Конгресса, поскольку сумма продажи была менее 25 млн. долл.

У обеих партий в Конгрессе США имеется достаточно сил, чтобы подтолкнуть администрацию Джо Байдена к дальнейшему усилению давления на Анкару, прежде всего, в связи с покупкой российского оружия.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Анкара полна решимости вернуть 1,4 млрд. долл., уже выплаченных США за истребители F-35, продажу которых Вашингтон заблокировал.

В случае отказа от продажи американских самолетов F-16, турецкий президент заявлял о намерении приобрести истребители российского производства, Су-35 или Су-57.