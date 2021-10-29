Столтенберг—Ниинистё: двери в НАТО по-прежнему открыты (Yle, Финляндия)

Двери в НАТО для финнов по-прежнему открыты — такова была идея, которую генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг стремился донести во время визита в Хельсинки. Финляндия — очень важный партнер, особенно в нынешней ситуации, подчеркивал он, поскольку у нее есть возможность вести конструктивный диалог с Россией.

Новый курс НАТО, необходимость диалога с Россией и растущая сила Китая - вот вопросы, которые генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили во время двусторонней встречи в Хельсинки. После встречи Столтенберг и Ниинстё провели короткую совместную пресс-конференцию.

Визит в Финляндию случился в интересный момент - дело в том, что оборонный альянс как раз разрабатывает новую десятилетнюю стратегию. С тех пор, как был принят предыдущий план на десять лет, главное внимание сместилось с урегулирования кризисов в странах третьего мира на Европу - после того, как Россия стала активнее действовать в Балтийском регионе и оккупировала Крым. В будущем году страны НАТО будут обсуждать новую стратегию.

"Я не могу все предсказать, но предполагаю, что партнерства станут одним из важнейших приоритетов в новой стратегии. Речь идет о присутствии НАТО в Балтийском море и странах Балтии. Невероятно важна роль Швеции и Финляндии. Мы ценим, что Финляндия участвует в операции в Ираке. И я исхожу из того, что двери в НАТО остаются открытыми", - сказал Столтенберг.

Столтенберг: Финляндия - близкий партнер, но это не то же самое, что быть членом организации

Партнерство предполагает совместные учения Финляндии, Швеции и стран НАТО, а также разные формы сотрудничества, помогающие обмениваться информацией.

На встрече с прессой Йенса Столтенберга спросили, что сделала бы НАТО, если бы на Финляндию напали.

"Финляндия - наш близкий партнер. У нас есть инструменты для эффективной совместной деятельности, мы проводим большие учения. Это важно. НАТО увеличила присутствие в Прибалтийском регионе и более пристально наблюдает за воздушным пространством. У Финляндии мощная оборона, и все это важно для нашей безопасности. Но, конечно, есть разница, когда страна - член альянса, и когда она членом альянса не является", - сказал Столтенберг.

Инструменты эффективной совместной деятельности включают общие стандарты для разных системы, чтобы, например, была удобной коммуникация.

Ниинистё: Острая потребность в диалоге

Непосредственно вопрос членства в НАТО президент Ниинистё не прокомментировал, но сказал, что наряду с партнерством с НАТО важна работа над обороной ЕС.

"Мы надеемся, что, когда эта работа будет завершена, ситуация с безопасностью Европы улучшится", - сказал Ниинистё.

Его главной идеей было то, что необходим диалог и с Россией, и с Китаем.

"Очень тревожно, что есть новые виды оружейных систем, где применяется искусственный интеллект. Речь идет о происходящем в космосе, а также о беспилотниках и другом оружии. Их сложно отследить, в отличие от традиционного оружия. Мы остро нуждаемся в новой форме доверительных отношений между государствами в области применения этих новых разработок. Тревожно, наверняка, всем, и мы должны позаботиться хотя бы о минимальном уровне доверия", - сказал Ниинистё.

"Диалог Финляндии с Россией может помочь НАТО"

Столтенберг ответил, что НАТО тоже верит в диалог.

"Мы должны снизить напряжение, особенно в отношениях с Россией. У Финляндии есть возможность вести осмысленный диалог с россиянами, а это может помочь и НАТО", - сказал он.

Столтенберг посетил Хельсинки вместе с Североатлантическим советом, который состоит из послов всех стран НАТО. В ходе визита в Финляндию, Столтенберг встретился с внешнеполитическим руководством страны, то есть, с президентом Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) и министром иностранных дел Пеккой Хаависто (Pekka Haavisto). В парламенте Финляндии Североатлантический совет должен был пообщаться с комитетом по внешней политике, комитетом по обороне и председателем Ану Вехвиляйнен (Anu Vehviläinen).

Стенбэк о будущих приоритетах НАТО: это будет иметь последствия для европейской обороны

Ожидается, что в будущей стратегии НАТО больше внимания уделят обороне от Китая, и это может иметь последствия для Европы. Столтенберг отметил, что у Китая самый большой флот и второй по величине в мире военный бюджет. Страна тратит большие ресурсы и на развитие космических технологий.

"Мы видим, что китайцы контролируют все больше инфраструктурных объектов в Европе, а также активно проявляют себя в космосе. Например, большое значение для разных видов нашей деятельности могут иметь спутники. Поэтому союзники по НАТО уже договорились о том, чтобы поднять Китай выше в списке наших приоритетов", - сказал Столтенберг.

Когда газета Yle на прошлой неделе взяла интервью у экс-министра Пэра Стенбэка (Pär Stenbäck) о новом курсе НАТО, он отметил, что США - в лице и нынешнего президента Байдена, и предыдущего президента Трампа - уже выражали заинтересованность в противостоянии Китаю.

"Президент Байден на практике понизил приоритетность Европы, хотя и считается, что он к Европе относится дружелюбно. Но он ведь должен учитывать собственные интересы, а они в Европе не так сильны", - говорит Стенбэк.

"Байден также твердо придерживается мнения, что Европе следует больше вкладываться в собственную защиту. В этом позиция американского президента не поменялась. И если представить, что в конечном итоге интерес американцев еще уменьшится, это будет иметь последствия для европейской обороны. Может быть, тогда у нас появится то, к чему призывает президент Ниинистё, и мы создадим общеевропейскую оборону".

Этой осенью Финляндия должна принять решение о покупке истребителей. По мнению Пэра Стенбэка, это скажется на финской политике безопасности.

Администрация президента сообщила, что в пятницу президент Ниинистё посетит в Москву для официальной встречи с российским президентом Путиным. В повестке дня будут отношения Финляндии и России, а также региональные и международные вопросы.

Ингему Линдроос (Ingemo Lindroos)