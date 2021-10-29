Лiга (Украина): в Германии обеспокоились применением Украиной Bayraktar. Посол Мельник ответил

В МИД Германии заявили, что встревожены применением ВСУ ударного дрона Bayraktar в Донбассе. На это посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев имеет законное право себя защищать. Он посоветовал немецким дипломатам поменьше выражать обеспокоенность.

В МИД Германии выразили озабоченность применением Украиной ударного дрона Bayraktar в Донбассе. На это посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина имеет законное право себя защищать. Позицию МИД ФРГ озвучила сегодня на брифинге его представитель Андреа Зассе.

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на востоке Украины, а также сообщением генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного солдата применили дрон типа "Байрактар"", - заявила Зассе.

Она добавила, что "дроны используют все стороны, хотя Минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ".

Посол Мельник в комментарии Bild категорически возразил представителю Германии. "Украинская сторона категорически отвергает сегодняшнее предупреждение министерства иностранных дел", поскольку Украина имеет "законное право на самооборону, если ее территория днем и ночью бомбардируется тяжелым российским оружием, а мирные жители и солдаты гибнут", - сказал дипломат.

Украина, со своей стороны, "призывает правительство Германии вместо того, чтобы выражать озабоченность по поводу драматической ситуации на оккупированных территориях, удвоить свои усилия в качестве посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине", отметил Мельник.

Вчера боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.

Вадим Ребрина