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Интерфакс-АВН

Экс-начальник управления Минобороны РФ считает, что Киргизия рискует испортить отношения с Россией покупкой турецких беспилотников

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Источник изображения: Фото: @TurkOzelBilgi

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Киргизия может испортить отношения с Россией, если покупка турецких ударных беспилотников Bayraktar ("Байрактар") осуществляется в обход Москвы, заявил "Интерфаксу" в четверг бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Власти Киргизии заявили, что покупают у Турции ударные беспилотники Bayraktar. Киргизия - союзник России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Киргизии расположена российская авиабаза "Кант".

"Если это делается в обход России, то это нарушение всех существующих договоренностей в рамках ОДКБ. Мы должны согласовывать подобные закупки. Если в обход России - то нам брошен вызов, получается. Но я сомневаюсь, что руководство Киргизии пошло на такой шаг", - сказал Бужинский.

"Заменить Россию в экономическом и военном плане Турция в Киргизии не сможет. Скорее всего, закупку турецких беспилотников Киргизия с Россией всё-таки согласовала. Зачем Киргизии рисковать отношениями с Россией с учетом и трудовой миграции, и поставок российской военной техники, как правило, безвозмездных или в кредит, или по минимальной цене", - сказал Бужинский.

"Турции надо не столько продать "Байрактары", сколько влезть в среднеазиатские республики. Это ведь не просто беспилотник, это центр управления, подготовка специалистов. С учетом экономических возможностей Киргизии, она может купить десяток "Байрактаров", вряд ли больше. Я не очень понимаю, зачем они Киргизии нужны - применять против талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация)? Что сделает десяток беспилотников? Это не такое уж неуязвимое средство - их сбивали и сажали", - сказал эксперт.

На прошлой неделе замглавы правительства Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил о планах купить у Турции ударные беспилотники Bayraktar, а у России - разведывательные беспилотники "Орлан 10Е".

"В настоящее время из республиканского бюджета выделяются средства на приобретение из Турции беспилотников Bayraktar", - сказал вице-премьер Киргизии. По его словам, киргизские военнослужащие уже проходят обучение в Турции.

Турецкая компания Baykar 27 октября сообщила о расширении географии экспорта ударных беспилотников Bayraktar ТB2, отметив в Twitter, что заключила контракт на поставки "еще с одной страной".

Страна, с которой подписан контракт, не названа. Согласно сообщению, теперь Bayraktar будут экспортироваться в 13 стран.

Ранее сообщалось, что Bayraktar TB2 закупил и применял Азербайджан во время конфликта в Нагорном Карабахе.

26 октября украинские военные заявили, что впервые применили Bayraktar в районе операции в Донбассе.

Сообщалось, что Украина в 2019 году закупила для своих вооруженных сил беспилотники Bayraktar TB2, оснащенные высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. По данным из открытых источников, объем контракта составил $69 млн, украинскому заказчику предполагалось поставить 6 БЛА, 2 станции управления, 200 ед. ракет, а также запчасти к беспилотной технике.

В 2020 году украинские военные апробировали Bayraktar TB2 на тактических учениях. В апреле 2021 года эти беспилотники впервые совершили вылет в зону операции в Донбассе. В июле 2021 года украинское военное ведомство сообщило, что в Украину поставлен первый Bayraktar TB2 для Военно-морских сил.

В Москве негативно отнеслись к передаче Украине турецких ударных беспилотников и заключении соглашения о создании на Украине учебного центра по их модернизации.

"Безусловно, в Кремле это заметили. Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружений Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна", - заявил 30 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У России нет планов купить у Турции беспилотники, есть свои, заявили "Интерфаксу" 21 апреля в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

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Кредитование
Страны
Азербайджан
Киргизия
Россия
Турция
Украина
Компании
Roketsan
Минoбороны РФ
ОДКБ
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Проекты
2020-й год
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