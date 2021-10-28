Воздушные цели противника берет на себя экипаж «Тайфуна-ПВО»

В Министерстве обороны России отмечают, что войска противовоздушной обороны за последнее десятилетие претерпели существенные изменения, обусловленные совершенствованием боевого состава и поставкой современных и разработкой перспективных образцов вооружения.

Российские военнослужащие уже готовятся к поступлению в войска новых военно-технических инноваций – это и новые переносные зенитные комплексы повышенной дальности, и специальный автомобиль для зенитчиков, которые значительно расширят возможности армейской противовоздушной обороны.

Вот на автомобиле, созданном специально для зенитчиков Сухопутных войск, мы остановимся поближе.

Итак, в ближайшей время для подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск, планируется принять на вооружение боевую машину для отделений стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО».

Боевая машина стала совместным «произведением военного искусства» специалистов Ижевского электромеханического завода «Купол», компании «Ремдизель» и других инженерных коллективов, создавших для нужд Вооруженных сил РФ новую машину сопровождения и управления. Уже здесь, на «ИЭМЗ «Купол» (входит в состав Концерна «ВКО «Алмаз-Антей»), появилась на свет боевая машина «Тайфун-ПВО».

Боевая машина стрелков-зенитчиков ПЗРК разработана на базе шасси производства «Камаз», оснащена 350-сильным двигателем, автоматической коробкой передач и независимой гидропневматической подвеской. В основу «Тайфуна-ПВО» положено предыдущее изделие на этой базе – боевая машина «Тайфун-ВДВ».

Новейший автомобиль российских зенитчиков способен разгоняться до 100 км/ч, преодолевать препятствия, подъёмы до 30 градусов и броды глубиной почти до 2 метров. Ёмкость бака позволяет на одной заправке проехать до 1200 км. Максимальная снаряжённая масса бронеавтомобиля составляет 13,5 тонн.

Экипаж боевой машины «Тайфун-ПВО» состоит из пяти военнослужащих: механика-водителя, командира, стрелка-пулемётчика и двух стрелков-зенитчиков. Для поражения воздушных целей машина оснащается переносными зенитными ракетными комплексами

В состав вооружения комплекса «Тайфун-ПВО» входят 9 зенитных ракет ПЗРК различных типов. Как отмечают эксперты, в варианте оснащения боевой машины ПЗРК «Верба» войны-зенитчики способны перехватить воздушные цели, летящих со скоростью до 420 м/сек, на дальности от 500 до 6000 метров, на высоте до 3,2 км. Также могут быть использованы ПЗРК «Игла» и «Игла-С».

Военнослужащие в боевой машине могут вести автономную боевую работу. Однако отделение стрелков-зенитчиков ПЗРК на «Тайфуне-ПВО» может получать целеуказания и от вышестоящего боевого командного пункта. Для этого в боевой машине имеется специальная интегрированная автоматизированная система.

Таким образом, техническая модернизация ПВО Сухопутных войск не стоит на месте. На вооружение зенитчиков поступают как новейшие РЛС и зенитные системы и комплексы, так и специальная автомобильная техника и другие средства обеспечения современной жизнедеятельности войск.