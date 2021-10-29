«Индженьюити» решил проблему с автоматом перекоса

Марсианский вертолет «Индженьюити» совершил четырнадцатый полет, подтвердив таким образом, что проблема с автоматом перекоса устранена. В ходе полета винты были раскручены сильнее, чем раньше — это означает, что дрон способен летать при более низкой плотности атмосферы, сообщается в твиттере NASA.

За семь месяцев работы на Марсе «Индженьюити» совершил 14 полетов, хотя изначально их планировалось лишь 5. Дрон показал высокую живучесть, не только преодолевая сложные маршруты, но и успешно справляясь с крупными сбоями в своей работе, благодаря этому вначале его научную программу расширили, а затем продлили на неопределенный срок.

Из-за уменьшения плотности атмосферы Марса в связи со сменой сезонов в сентябре этого года команда дрона приняла решение увеличить скорость вращения винтов в ходе четырнадцатого полета, однако он так и не состоялся — возникли проблемы с автоматом перекоса. Инженеры не успели решить проблему до наступления верхнего соединения Солнца и Марса, нарушающей связь, поэтому отложили полет на неопределенный срок.

19 октября 2021 года марсоход «Персеверанс» и «Индженьюити» восстановили связь с Землей, после чего дрон успешно совершил пробную раскрутку винтов до 50 оборотов в минуту. Сам четырнадцатый полет состоялся 23 октября и представлял собой «прыжок» на пять метров вверх, в ходе которого винты были раскручены до более высоких оборотов, чем обычно. После этого дрон совершил посадку в 2,75 метра от точки старта. Таким образом, инженеры подтвердили способность вертолета летать при более низкой плотности атмосферы на Красной планете.

Марсианскими дронами заинтересовался и Китай — ранее он представил опытный образец своего беспилотного аппарата.

Александр Войтюк