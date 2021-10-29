Компания Boeing отправила в Катар первую партию истребителей F-15QA

Один из изготовленных для ВВС Катара истребителей Boeing F-15QA Advanced Eagle (Ababil), август 2021 года.

ЦАМТО, 28 октября. Компания Boeing отправила в Катар первую партию заказанных для ВВС этой страны истребителей F-15QA (Qatar Advanced).

Как сообщает ресурс Scramble.nl, первые четыре F-15QA покинули предприятие Boeing в международном аэропорту Сент-Луиса (шт.Миссури) утром 27 октября. Пятый F-15QA по неизвестным причинам не вылетел.

Планировалось, что эти четыре самолета будут дозаправлены воздушным танкером KC-10A ВВС США (позывной Gold11) на маршруте перелета на авиабазу "Лейкнхет" ВВС Великобритании, однако по всей видимости, с заправщиком возникли технические проблемы и четыре F-15QA совершили незапланированную посадку в международном аэропорту Бангора (шт.Мэн) для заправки топливом.

После заправки топливных баков эскадрилья должна была вылететь в Лейкнхет с расчетным временем прибытия вечером 27 октября. Однако плохая погода или неисправный KC-10A помешали вылету истребителей F-15QA.

Ресурс также сообщает, что за несколько дней до вылета первой партии самолетов в Сент-Луисе были идентифицированы следующие готовящиеся к отправке пять F-15QA (с.н. 17-0006, 17-0013, 17-0014, 17-0015 и 17-0016).

Как ранее сообщал ЦАМТО, министр обороны США Джэймс Мэттис и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мохаммед аль-Атыйя 14 июня 2017 года подписали предварительное соглашение о намерениях по вопросу продажи истребителей F-15QA (Qatar Advanced) для катарских ВВС.

Ранее, в ноябре 2016 года, Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 72 многоцелевых истребителей F-15QA, а также связанных с контрактом вооружений и услуг. Общая стоимость продажи оценивалась в сумму 21,1 млрд. долл.

В декабре 2017 года Министерство обороны США заключило с компанией Boeing первый контракт стоимостью 6,173 млрд. долл., предусматривающий поставку ВВС Катара в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 новых самолетов в конфигурации F-15QA. Компания Boeing приступила к сборке первого F-15QA (с.н. 17-0001) в августе 2018 года. Его летные испытания начались в апреле 2020 года.

Предполагается, что компания Boeing завершит поставки F-15QA заказчику в 2023 году. Они заменят парк устаревающих французских "Мираж-2000-5". Контракт содержит опционы на поставку еще 36 самолетов. В случае их реализации производство будет продолжаться до 2026 года. Кроме того, до 2024 года Boeing создаст учебный центр для подготовки летного и технического персонала ВВС Катара на авиабазе "Аль-Удейд", а также будет поставлять запасные части и оказывать услуги материально-технической поддержки на территории Катара после поставки самолетов.

F-15QA отличается технологиями нового поколения, включая электродистанционное управление, цифровую кабину, модернизированные датчики, РЛС и средства радиоэлектронной борьбы, бортовой компьютер высокой производительности.

Компания Boeing 25 августа 2021 года объявила о проведенной совместно с командованием ВВС США и ВВС Катара на предприятии в Сент-Луисе церемонии выкатки и присвоения наименования первому истребителю F-15QA ВВС Катара. Как было объявлено в ходе мероприятия, самолет получил официальное наименование "Абабиль" (Ababil).

Продемонстрированный на мероприятии F-15QA (QA500) был оснащен целым рядом вооружений, включая ракету AIM-9X "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух", УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", ПКР AGM-84A "Гарпун", высокоточную авиабомбу GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM). Самолет также был оборудован контейнерной системой целеуказания AN/AAQ-28(V) "Лайтенинг" и подвесным контейнером целеуказания AN/AAQ-33 "Снайпер", интегрированной ИК системой обнаружения и сопровождения AN/AAS-42 Tiger Eyes (IRST).