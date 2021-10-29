Войти
ЦАМТО

Компания Boeing отправила в Катар первую партию истребителей F-15QA

747
0
0
Один из изготовленных для ВВС Катара истребителей Boeing F-15QA Advanced Eagle (Ababil), август 2021 года
Один из изготовленных для ВВС Катара истребителей Boeing F-15QA Advanced Eagle (Ababil), август 2021 года.
Источник изображения: министерство обороны Катара

ЦАМТО, 28 октября. Компания Boeing отправила в Катар первую партию заказанных для ВВС этой страны истребителей F-15QA (Qatar Advanced).

Как сообщает ресурс Scramble.nl, первые четыре F-15QA покинули предприятие Boeing в международном аэропорту Сент-Луиса (шт.Миссури) утром 27 октября. Пятый F-15QA по неизвестным причинам не вылетел.

Планировалось, что эти четыре самолета будут дозаправлены воздушным танкером KC-10A ВВС США (позывной Gold11) на маршруте перелета на авиабазу "Лейкнхет" ВВС Великобритании, однако по всей видимости, с заправщиком возникли технические проблемы и четыре F-15QA совершили незапланированную посадку в международном аэропорту Бангора (шт.Мэн) для заправки топливом.

После заправки топливных баков эскадрилья должна была вылететь в Лейкнхет с расчетным временем прибытия вечером 27 октября. Однако плохая погода или неисправный KC-10A помешали вылету истребителей F-15QA.

Ресурс также сообщает, что за несколько дней до вылета первой партии самолетов в Сент-Луисе были идентифицированы следующие готовящиеся к отправке пять F-15QA (с.н. 17-0006, 17-0013, 17-0014, 17-0015 и 17-0016).

Как ранее сообщал ЦАМТО, министр обороны США Джэймс Мэттис и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мохаммед аль-Атыйя 14 июня 2017 года подписали предварительное соглашение о намерениях по вопросу продажи истребителей F-15QA (Qatar Advanced) для катарских ВВС.

Ранее, в ноябре 2016 года, Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 72 многоцелевых истребителей F-15QA, а также связанных с контрактом вооружений и услуг. Общая стоимость продажи оценивалась в сумму 21,1 млрд. долл.

В декабре 2017 года Министерство обороны США заключило с компанией Boeing первый контракт стоимостью 6,173 млрд. долл., предусматривающий поставку ВВС Катара в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 новых самолетов в конфигурации F-15QA. Компания Boeing приступила к сборке первого F-15QA (с.н. 17-0001) в августе 2018 года. Его летные испытания начались в апреле 2020 года.

Предполагается, что компания Boeing завершит поставки F-15QA заказчику в 2023 году. Они заменят парк устаревающих французских "Мираж-2000-5". Контракт содержит опционы на поставку еще 36 самолетов. В случае их реализации производство будет продолжаться до 2026 года. Кроме того, до 2024 года Boeing создаст учебный центр для подготовки летного и технического персонала ВВС Катара на авиабазе "Аль-Удейд", а также будет поставлять запасные части и оказывать услуги материально-технической поддержки на территории Катара после поставки самолетов.

F-15QA отличается технологиями нового поколения, включая электродистанционное управление, цифровую кабину, модернизированные датчики, РЛС и средства радиоэлектронной борьбы, бортовой компьютер высокой производительности.

Компания Boeing 25 августа 2021 года объявила о проведенной совместно с командованием ВВС США и ВВС Катара на предприятии в Сент-Луисе церемонии выкатки и присвоения наименования первому истребителю F-15QA ВВС Катара. Как было объявлено в ходе мероприятия, самолет получил официальное наименование "Абабиль" (Ababil).

Продемонстрированный на мероприятии F-15QA (QA500) был оснащен целым рядом вооружений, включая ракету AIM-9X "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух", УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", ПКР AGM-84A "Гарпун", высокоточную авиабомбу GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM). Самолет также был оборудован контейнерной системой целеуказания AN/AAQ-28(V) "Лайтенинг" и подвесным контейнером целеуказания AN/AAQ-33 "Снайпер", интегрированной ИК системой обнаружения и сопровождения AN/AAS-42 Tiger Eyes (IRST).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Катар
США
Франция
Продукция
AIM-9
AMRAAM
Harpoon ПКР
JDAM
Mark 84
Mirage-2000
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
Военные учения
ИТ
Похожие новости
30.08.2021
Компания Boeing провела церемонию выкатки первого истребителя F-15QA ВВС Катара
07.05.2019
Госдеп США одобрил продажу Бахрейну вооружений для истребителей F-16 Блок.70/F-16V – DSCA
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
26.01.2018
Министр обороны Катара считает, что закупка трех разных типов истребителей не создаст дополнительных проблем
12.03.2012
«Боинг» получил контракт на производство 84 истребителей F-15SA для ВВС Саудовской Аравией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 17:44
  • 52
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 29.10 16:51
  • 0
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены
  • 29.10 15:33
  • 42
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 29.10 15:23
  • 15
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 29.10 12:53
  • 10
Наследник «Воеводы»
  • 29.10 12:53
  • 4
Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»
  • 29.10 12:06
  • 1
Масштабные учения ПВО прошли под Астраханью
  • 29.10 11:16
  • 1
Учения по обороне побережья прошли на Сахалине
  • 29.10 10:55
  • 1
Американцы даже старые истребители отказываются продавать Турции
  • 29.10 10:32
  • 1
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 29.10 10:13
  • 16
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 29.10 09:48
  • 86
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 29.10 07:42
  • 5
Рогозин призвал страны делиться друг с другом технологиями
  • 29.10 02:42
  • 1
«Роскосмос» применит в ракетах «Союз-5» новый прочный и легкий сплав
  • 29.10 00:48
  • 102
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29