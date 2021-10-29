ПЗРК «Верба» значительно усилит ПВО сухопутных подразделений ЮВО

Минобороны России приняло решение полностью перевооружить подразделения Южного военного округа (ЮВО) новыми переносными зенитными ракетными комплексами «Верба».

Это самый современный ПЗРК, который по многим параметрам не уступает более тяжелым системам ПВО.

Он способен сбивать почти любые цели — от самолетов до миниатюрных беспилотников. До конца года ЮВО должен получить более сотни комплектов таких комплексов. Поставки ПЗРК ожидаются и в следующем году.

Эксперты отмечают, что «Верба» значительно усилит противовоздушную оборону сухопутных подразделений.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве,принципиальное решение о полном перевооружении Южного военного округа на новые переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» уже принято. Зенитчики ЮВО получат новинки в полной комплектации — помимо самих ПЗРК будут поставлены радиолокационные средства, а также автоматизированные системы управления и бронеавтомобили для перевозки личного состава.

Минобороны уже сообщало, что первые 50 комплектов этого комплекса ПВО летом 2021 года получило мотострелковое соединение, дислоцированное в Ставропольском крае.