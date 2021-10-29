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В Индии провели ночное тестирование баллистической ракеты Agni-V

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вооруженные силы Индии провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Agni-V с дальностью свыше 5 тыс. км.

Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на министерство обороны страны. 

«Успешное испытание Agni-V, способной поражать северную часть Китая, согласуется с политикой Индии по обеспечению надежного минимального сдерживания на основе принципа неприменения первой оружия массового поражения», - цитирует газета заявление оборонного ведомства.

Отмечается, что твердотопливная трехступенчатая ракета Agni-V впервые была испытана в ночное время суток. Также это было первое испытание данной МБР Командованием стратегических сил Индии со времени поступления Agni-V в этом году на вооружение.

Пуск ракеты был произведен с островного испытательного ракетного центра у побережья штата Одиша в направлении Бенгальского залива. Полет ракеты постоянно отслеживался с помощью радаров, наземных и морских оптико-электронных систем слежения, цитирует издание ТАСС. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Продукция
Agni БР
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