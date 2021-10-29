Американцы даже старые истребители отказываются продавать Турции

Ранее переведенная Анкарой многомиллиардная сумма, предназначенные на оплату контракта по покупке американских истребителей-стелс F-35 была блокирована из-за приобретения у России ЗРК С-400 «Триумф».

В отношении Турции даже ввели экономические санкции, требуя отказаться от этого контракта.

Реджеп Тайип Эрдоган решил спасти уже уплаченные деньги, предложив купить более старую технику. Речь идет об истребителях 4-го поколения F-16. Однако и эта сделка не состоится.

Конгресс США принял решение блокировать этот контракт, о чем уведомил президента Джо Байдена. Американские конгрессмены заявили, что текущие деятельность Анкары направлена против национальных интересов Соединенных штатов. Кроме того Вашингтон не удовлетворен возможным противостоянием Турции и Греции, а также военной операцией против его курдских союзников в Сирии.

В свою очередь турецкая сторона заявила, что если США откажут в этой сделке, то Анкара купит у России истребители Су-35 и Су-57. Впрочем, данный контракт с Москвой маловероятен, так как Турция является членом НАТО, что грозит утечкой секретных технологий, а также оказывает помощь антиправительственным силам в Сирии.

Между тем в Анкаре официально не комментируют сложившуюся ситуацию.

Free News считает, что все это стало для Эрдогана большой проблемой, так как главный союзник по НАТО буквально «кинул» его на деньги, которых сейчас просто уже негде взять из-за глубокого экономического кризиса в Турции.