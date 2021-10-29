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Военно-промышленный курьер

Американцы даже старые истребители отказываются продавать Турции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ранее переведенная Анкарой многомиллиардная сумма, предназначенные на оплату контракта по покупке американских истребителей-стелс F-35 была блокирована из-за приобретения у России ЗРК С-400 «Триумф».

В отношении Турции даже ввели экономические санкции, требуя отказаться от этого контракта.

Реджеп Тайип Эрдоган решил спасти уже уплаченные деньги, предложив купить более старую технику. Речь идет об истребителях 4-го поколения F-16. Однако и эта сделка не состоится.

Конгресс США принял решение блокировать этот контракт, о чем уведомил президента Джо Байдена. Американские конгрессмены заявили, что текущие деятельность Анкары направлена против национальных интересов Соединенных штатов. Кроме того Вашингтон не удовлетворен возможным противостоянием Турции и Греции, а также военной операцией против его курдских союзников в Сирии.

В свою очередь турецкая сторона заявила, что если США откажут в этой сделке, то Анкара купит у России истребители Су-35 и Су-57. Впрочем, данный контракт с Москвой маловероятен, так как Турция является членом НАТО, что грозит утечкой секретных технологий, а также оказывает помощь антиправительственным силам в Сирии.

Между тем в Анкаре официально не комментируют сложившуюся ситуацию. 

Free News считает, что все это стало для Эрдогана большой проблемой, так как главный союзник по НАТО буквально «кинул» его на деньги, которых сейчас просто уже негде взять из-за глубокого экономического кризиса в Турции.

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1 комментарий
№1
29.10.2021 10:55
Цитата, q
В свою очередь турецкая сторона заявила, что если США откажут в этой сделке, то Анкара купит у России истребители Су-35 и Су-57. Впрочем, данный контракт с Москвой маловероятен, так как Турция является членом НАТО, что грозит утечкой секретных технологий, а также оказывает помощь антиправительственным силам в Сирии.

Тут главная беда для турок, что их миллиарды застряли в Америке и американцы их не отдадут, скорее всего, просто кинули по надуманным поводам - в США всё сильнее и сильнее разгорается кризис. Уже все там почувствовали структурный кризис из-за чего возник дефицит на многие товары, а с ним и рост цен из-за спроса, превышающего предложение (ну ещё из-за печати триллионов долларов). Америка из-за кризиса теряет мировое влияние (из Афганистана не по дурости так сбежали, а просто им уже не в моготу, нет ресурсов даже на одну войну низкой интенсивности с голодранцами в шлёпанцах), доллар тоже скоро перестанет быть глобальной резервной валютой и станет лишь региональной валютой. НАТО неминуемо умрёт в ближайшие годы. Кроме того, Су-57 пока и не будут никому продавать, как не продавали никому С-400 - надо сначала себя минимально обеспечить ими и наладить более менее массовое производство, отладить технологии производства. Но уже будет доработан экспортный Су-75 - там с секретами попроще, можно даже Турции, члену НАТО продать, как продали уже С-400, хотя вряд ли НАТО будет живо к тому времени. Конфликт в Сирии может быть уже и вообще завершится к тому времени.
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