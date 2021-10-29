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Российская газета

Во Франции спустили на воду подлодку, "сшитую" из двух

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Источник изображения: Jean-Michel Roche/Wikimedia.org

На военно-морской верфи в Шербуре спустили на воду атомную субмарину Perle, перенесшую сильный пожар и пересадку носовой части. Ремонт корабля продолжится на базе французских ВМС в Тулоне.

- Сегодня Perle вернулась в состояние, в котором была за несколько часов до пожара. Мы устранили причиненный им ущерб. Как только лодка вернется в Тулон, ее ремонт продолжится. Ходовые испытания пройдут в конце 2020 года, в 2023-м субмарина вернется в строй, - цитирует NavalNews представителя министерства обороны Франции Эрве Гранжана.

В июне 2020 года на борту АПЛ Perle, стоявшей на ремонте в доке Тулона, произошел сильный пожар. Высокая температура изменила характеристики металла носовой части субмарины и ее решено было заменить фрагментом однотипной списанной подлодки Saphire. Оба корабля доставили в Шербур, где с января по март 2021 года была проведена разделка корпусов. В мае нос Saphire совместили с кормовой частью Perle. Затем был сварен прочный корпус, соединены 130 электрических кабелей и 70 трубопроводов гидравлики. Для удобства монтажа места разрезов двух подлодок не совпадали, из-за чего обновленная Perle стала на 1,4 метра длиннее проекта, ее водоизмещение выросло на 68 тонн.

Операция по пересадке носовой части потребовала 350 тысяч рабочих часов (100 тысяч из них заняли занятия и тренировки)


Антон Валагин

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Страны
Франция
Продукция
А350
Проекты
2020-й год
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