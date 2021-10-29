Лукашенко пообещал жёсткую реакцию на продвижение Западом войск к границам Союзного государства

Минск. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии обвинил Запад в выискивании повода для продвижения своих войск к границам Союзного государства.

"С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков "Леопард". Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай - границам Союзного государства", - заявил Лукашенко в четверг на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

Таким образом он "отреагировал на продолжающуюся милитаризацию вдоль западных границ Беларуси", сообщает госагентство БелТА.