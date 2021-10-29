Украина тестирует модернизированную «Ольху»

Украинская реактивная система залпового огня (РСЗО) будет бить более чем на 100 км. Вчера, 27 октября, пресс-служба ГК «Укроборонпром» на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео испытания РСЗО «Ольха-М» («Вільха-М»).

«Работу комплекса и результаты стрельб по многим параметрам оценивают специалисты государственной приёмной комиссии. На основании собранных данных они отработают предложения по принятию этого образца на вооружение в войсках», — сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

Испытания РСЗО «Ольха-М»

Ракетные пуски проходят в Одесской области. На видео показаны подготовка к пуску и поражение условной цели. При этом ракета ударяет всего в нескольких метрах от центра мишени. В описании к видео указывается, что ракеты «Ольха-М» имеют увеличенную дальность поражения цели. Так, новая версия РСЗО сможет поражать объекты противника на расстоянии свыше 100 км. При этом в Украине налажен замкнутый цикл производства этих ракет.

«Ольха» создана на базе РСЗО «Смерч». Ключевым отличием от советской разработки стало то, что новые ракеты являются корректируемыми и могут поражать цели со значительно большей точностью: отклонение от точки прицеливания на дистанции 70 км для базовой версии «Ольха» и 120 км для дальнобойной версии «Ольха-М» составляет не более 30 м. Согласно описанию нового ракетного комплекса, он сможет заменить на вооружении украинской армии РСЗО «Смерч», а также тактический ракетный комплекс «Точка-У», при этом демонстрируя бо́льшую точность.