Турция закупает южнокорейские двигатели для оснащения ОБТ "Алтай"

ЦАМТО, 28 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 22 октября провел переговоры со своим южнокорейским коллегой Чунг Ый Еном в Сеуле, в ходе которых были обсуждены, в том числе, вопросы сотрудничества в оборонной промышленности.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на турецкую газету Yeni Safak, в ходе встречи было подписано соглашение о продаже южнокорейских двигателей, предназначенных для турецкого ОБТ "Алтай" (Altay). Никаких дополнительных подробностей пока не сообщается.

Напомним, что в марте этого года руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир заявил, что Турция ведет переговоры с Республикой Корея о закупке двигателей для основного боевого танка "Алтай", которые будут интегрированы на данную машину.

В интервью турецкому телеканалу NTV 3 марта 2021 года глава SSB сообщил, что проблема с закупкой за рубежом двигателя для нового танка "скоро будет решена". При этом И.Демир отметил, что параллельно будет продолжен проект создания собственного двигателя с задействованием предприятий национального ОПК.

Опытный образец "Алтай" был оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. немецкого производителя MTU Friedrichshafen GmbH. Немецкая Rheinmetall также создала совместное предприятие с турецким производителем наземной техники (компанией "BMC") с целью наладить совместное производство бронетехники, в частности, ОБТ "Алтай". Турция рассчитывала оборудовать "Алтай" двигателем MTU и трансмиссией Renk, но переговоры с немецкими производителями прекратились после наложенного руководством Германии эмбарго на поставки оружия Анкаре.

Как сообщалось ранее, танк может быть оснащен разработанным компанией Doosan Infracore 4-тактным 12-цилиндровым дизельным двигателем с водяным охлаждением DV27K мощностью 1500 л.с. и автоматической трансмиссий EST15K.

При этом Турция активизирует работы по созданию национального двигателя. Согласно сообщению, опубликованному изданием Daily Sabah 11 января 2021 года, оборонная промышленность Турции ведет работы по созданию опытного образца силовой установки Batu, в состав которой войдут дизельный двигатель и автоматическая коробка передач.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года "BMC" учредила дочернюю компанию BMC Power для разработки двигателя мощностью 1600 л.с. под названием Batu, который планируется получить не ранее 2023 года. По этой причине первые партии ОБТ "Алтай" будут оборудованы двигателями иностранного производства.

Разработка ОБТ "Алтай" осуществлялась в соответствии с контрактом на реализацию "Проекта производства современного танка с использованием национальных компетенций", подписанным Секретариатом оборонной промышленности Турции (SSM) с компанией Otokar в июле 2008 года, при техническом содействии южнокорейской Hyundai Rotem. Стоимость данного контракта составила 500 млн. долл. В общей сложности проект "Алтай" предполагает поставку ВС Турции четырьмя траншами по 250 ед. до 1000 новых танков, стоимость которых может составить до 7 млрд. евро (8,24 млрд. долл.).

Контракт на поставку первой партии из 250 серийных ОБТ "Алтай", а также обеспечение сопутствующей логистической поддержки в ноябре 2018 года по итогам тендера был заключен с компанией "BMC".