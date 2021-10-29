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Армейской авиации Воздушно-космических сил исполнилось 73 года

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Ударный вертолет Ми-35М ВКС РФ на командно-штабных учениях ОДКБ "Взаимодействие-2018"
Ударный вертолет Ми-35М ВКС РФ на командно-штабных учениях ОДКБ "Взаимодействие-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 28 октября. В авиационных частях армейской авиации Воздушно-космических сил 28 октября пройдут торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику.

В ходе мероприятий состоится присвоение имен собственных четырем вертолетам Ми-26 и вертолету Ми-8, которые базируются на аэродромах в Тверской, Челябинской, Псковской и Ростовской областях. В частности, будут присвоены имена Героев Российской Федерации генерал-майора Бориса Воробьева, полковника Федора Прокопенко, героев Советского Союза генерал-полковника Виталия Павлова, полковника Вячеслава Письменного, а также Героя Советского Союза, Героя России полковника Николая Майданова, внесших неоценимый вклад в развитие армейской авиации.

"В этом году по плану боевой подготовки был сделан акцент на совместную подготовку летчиков армейской авиации с десантно-штурмовым соединением ВДВ. Прошла апробацию бригада армейской авиации в новой организационно-штатной структуре, с которой проводились мероприятия по обеспечению десантно-штурмовых действий мобильных сил как днем, так и ночью", – заявил начальник армейской авиации Воздушно-космических сил полковник Игорь Романов.

Помимо этого, были развернуты компьютерные классы с процедурными тренажерами в двух бригадах армейской авиации Восточного и Южного военных округов и в двух вертолетных полках Центрального и Восточного военных округов. К концу года завершится монтаж учебно-тренажерного комплекса в вертолетном полку Западного военного округа.

"Заканчиваются испытания вертолетов Ми-28НМ. Боевой вертолет Ми-28 хорошо себя зарекомендовал в войсках, прошел апробацию в Сирии, работа по модернизации дополнительно повысит его боевые возможности. Испытания проходят в установленные сроки. Также следует отметить новый транспортный вертолет Ми-26Т2В, который специально разработан для Военно-воздушных сил. Повышена его боевая живучесть, установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, реализован автоматизированный полет по маршруту, обеспечена возможность применения очков ночного видения и установлен модернизированный комплекс связи. Все это позволит расширить объем выполнения задач", – подчеркнул И.Романов.

В настоящее время в Сызранском филиале Военно-воздушной академии завершается подготовка к выпуску молодых лейтенантов, летчиков армейской авиации. Всего вуз выпустит 30 октября более 250 офицеров, включая 14 выпускников с дипломом с отличием.

"Командование Военно-воздушных сил ВКС контролирует подготовку курсантов Сызранского филиала Военно-воздушной академии, включая проведение государственной аттестации выпускников. Летная практика курсантов проходила на трех аэродромах: Сызрань, Сокол и Пугачев. Нормы налета полностью выполнены, все выпускники распределяются в вертолетные полки и бригады армейской авиации Вооруженных Сил и в воинские части других федеральных органов исполнительной власти, в которых продолжают свою подготовку", – подытожил И.Романов.

Свое начало армейская авиация берет с 1948 года, когда была сформирована первая вертолетная эскадрилья в подмосковном Серпухове. Первоначально вертолеты выполняли только вспомогательные задачи – доставка почты, донесений, корректирование огня артиллерии, воздушная разведка. В дальнейшем при совершенствовании тактики, способов ведения боевых действий, вертолетов и авиационных средств поражения задачи армейской авиации расширились.

На современном этапе, входя в состав ВВС Воздушно-космических сил, армейская авиация решает широкий спектр задач – это огневые, десантно-транспортные, разведывательные и специальные задачи. Сегодня армейская авиация имеет на вооружении современные авиационные комплексы (Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8 различных модификаций и другие), является высокомобильным средством, выступает как одно из основных средств достижения целей в вооруженных конфликтах, решает не только боевые и специальные задачи, но и задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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