Войти
ЦАМТО

США и Турция провели консультации по программе F-35

806
0
0
Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции, остаётся в США
Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции, остаётся в США.
Источник изображения: cnbc.com

ЦАМТО, 28 октября. США и Турция провели консультации по программе F-35, из которой Турцию исключили за закупку российских ЗРС С-400, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны США.

Встреча между делегацией Пентагона и Минобороны Турции состоялась 27 октября в Анкаре и касалась разрешения оставшихся вопросов по программе, уточнило американское военное ведомство.

"Встреча демонстрирует, что власти США намерены уважительно завершить вопросы предыдущего участия Турции в программе F-35. Дискуссии были продуктивными, и делегации планируют вновь встретиться в предстоящие месяцы в Вашингтоне", – заявили в Пентагоне.

Как напоминает "РИА Новости", ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена получить от США 1,4 млрд. долл., которые были выплачены Турцией в счет будущих поставок F-35, которые теперь не состоятся.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
18.12.2020
У Запада для Эрдогана кончились желтые карточки
27.12.2019
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
03.07.2019
Турция запасается запчастями для оружия в ожидании санкций США
30.04.2019
Эрдоган обсудил с Трампом создание рабочей группы по С-400
29.04.2019
Эрдоган назвал значение российских С-400 для Турции
20.06.2018
Турецкие власти прокомментировали отказ США в поставке F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 17:44
  • 52
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 29.10 16:51
  • 0
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены
  • 29.10 15:33
  • 42
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 29.10 15:23
  • 15
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 29.10 12:53
  • 10
Наследник «Воеводы»
  • 29.10 12:53
  • 4
Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»
  • 29.10 12:06
  • 1
Масштабные учения ПВО прошли под Астраханью
  • 29.10 11:16
  • 1
Учения по обороне побережья прошли на Сахалине
  • 29.10 10:55
  • 1
Американцы даже старые истребители отказываются продавать Турции
  • 29.10 10:32
  • 1
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 29.10 10:13
  • 16
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 29.10 09:48
  • 86
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 29.10 07:42
  • 5
Рогозин призвал страны делиться друг с другом технологиями
  • 29.10 02:42
  • 1
«Роскосмос» применит в ракетах «Союз-5» новый прочный и легкий сплав
  • 29.10 00:48
  • 102
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29