ЦАМТО, 28 октября. США и Турция провели консультации по программе F-35, из которой Турцию исключили за закупку российских ЗРС С-400, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны США.

Встреча между делегацией Пентагона и Минобороны Турции состоялась 27 октября в Анкаре и касалась разрешения оставшихся вопросов по программе, уточнило американское военное ведомство.

"Встреча демонстрирует, что власти США намерены уважительно завершить вопросы предыдущего участия Турции в программе F-35. Дискуссии были продуктивными, и делегации планируют вновь встретиться в предстоящие месяцы в Вашингтоне", – заявили в Пентагоне.

Как напоминает "РИА Новости", ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена получить от США 1,4 млрд. долл., которые были выплачены Турцией в счет будущих поставок F-35, которые теперь не состоятся.