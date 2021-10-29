Войти
Российская газета

Видео: МиГ-29 уничтожил ракету, выпущенную истребителем F-5

1040
0
0

Уничтожение ракеты иранским МиГ-29 показали на видео.

В Сети выложили видео, где иранский МиГ-29 отрабатывает уничтожение ракеты, запущенной самолетом F-5 Tiger II.

Как отмечает портал The Drive, увидеть такие кадры удается не часто, тем более, когда речь идет об одних из самых засекреченных ВВС мира.

На видеозаписи МиГ-29 и F-5 начинают полет рядом, причем Fulcrum находится за левым крылом американского истребителя. Когда МиГ выравнивается с F-5, последний запускает воздушную цель и уходит вправо. Мгновение спустя МиГ-29 выпускает одну ракету из-под правого крыла. Время между пуском второй ракеты и поражением первой составляет не более четырех секунд.

Обозреватель портала не сомневается, что МиГ-29 использовал советскую ракету Р-73 "Вымпел" класса "воздух-воздух" с тепловым наведением. Она принята на вооружение в 1984 году, но остается в строю благодаря высокой маневренности и тому факту, что ее можно отслеживать через нашлемную систему целеуказания, а также с помощью радара или инфракрасной системы поиска и сопровождения. Максимальная дальность полета ракеты Р-73 составляет около 30 километров

Хотя МиГ-29 - это старые истребители, они представляют собой относительно мощный потенциал ВВС Ирана, которые уже долгое время серьезно ограничены санкциями, отмечает автор.

О том, насколько важны МиГ-29 для Ирана, говорит тот факт, что они включены в ПРО Тегерана, а также участвуют в сопровождении VIP-самолетов.

Подобные учения с боевой стрельбой ценны, так как дают летчикам редкую возможность получить реальный опыт применения ракеты с инфракрасным наведением, пишет The Drive


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
F-5
МиГ-29
Проекты
Военные учения
Похожие новости
10.04.2019
Эстафета трофеев
02.04.2018
Изображая русских. Чем занимаются американские "летчики-оборотни"
01.08.2014
Армия Ирана — самая эклектичная в мире
27.01.2012
У Ирана нет возможностей?
09.11.2011
Иранские чемпионы в тяжелом весе
11.08.2010
Бить или не бить? По Ирану...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 17:44
  • 52
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 29.10 16:51
  • 0
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены
  • 29.10 15:33
  • 42
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 29.10 15:23
  • 15
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 29.10 12:53
  • 10
Наследник «Воеводы»
  • 29.10 12:53
  • 4
Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»
  • 29.10 12:06
  • 1
Масштабные учения ПВО прошли под Астраханью
  • 29.10 11:16
  • 1
Учения по обороне побережья прошли на Сахалине
  • 29.10 10:55
  • 1
Американцы даже старые истребители отказываются продавать Турции
  • 29.10 10:32
  • 1
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 29.10 10:13
  • 16
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 29.10 09:48
  • 86
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 29.10 07:42
  • 5
Рогозин призвал страны делиться друг с другом технологиями
  • 29.10 02:42
  • 1
«Роскосмос» применит в ракетах «Союз-5» новый прочный и легкий сплав
  • 29.10 00:48
  • 102
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29