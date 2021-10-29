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ТАСС

Россия готова поставить боевую авиацию Перу

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Самолеты Су-25 ВВС Перу
Самолеты Су-25 ВВС Перу.
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0, Chris Lofting

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что Москва также готова модернизировать ряд боевых самолетов перуанских Военно-воздушных сил

ЛИМА (ПЕРУ), 28 октября. /ТАСС/. Россия готова поставить Перу боевую авиацию при наличии соответствующего запроса. Об этом в интервью ТАСС в преддверии международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

"Подтверждаем готовность поставки новых российских боевых самолетов по выбору перуанской стороны", - сказал он.

По его словам, Россия также готова модернизировать ряд боевых самолетов Военно-воздушных сил Перу. "Российская сторона готова обеспечить модернизацию истребителей МиГ-29 и Су-25 при обращении перуанской стороны по данному вопросу", - добавил глава "Рособоронэкспорта".

Как отметил Михеев, Россия готова также поставить Перу новые вертолеты семейства Ми-171Ш. "Российская сторона готова по запросу поставить Республике Перу любое количество вертолетов Ми-171Ш, необходимое для выполнения вооруженными силами стоящих перед ними задач, а также обеспечить полный цикл их обслуживания, офсетную программу, обучение перуанских специалистов их эксплуатации", - добавил глава "Рособоронэкспорта".

На вооружении ВВС Перу состоят многоцелевые истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и военно-транспортные самолеты Ми-171Ш-П.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021, который открывается в четверг, пройдет до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в городе Лима в Перу. Выставка проводится раз в два года начиная с 2007 года. "Рособоронэкспорт" является постоянным участником салона.

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