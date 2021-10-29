Войти
ТАСС

Учения по обороне побережья прошли на Сахалине

954
1
+3
2С5 Гиацинт
Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт.
Источник изображения: РИА Новости / Виталий Аньков

Итоговая проверка стала этапом подготовки к учениям "Восток-2022", которые пройдут в следующем году

ПОЛИГОН УСПЕНОВСКИЙ /Сахалин/, 28 октября. /ТАСС/. Танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки "Гиацинт" задействовали в учениях по обороне побережья Сахалина от десанта условного противника.

"В ходе учений были отработаны вопросы управления и взаимодействия подразделений в организации противодесантной обороны побережья Сахалина, внедрение новых тактических приемов с учетом опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике", - рассказали журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

В маневрах, которые прошли на тактическом поле "Таранай" полигона Успеновский, были задействованы подразделения мотострелкового соединения 68-го армейского корпуса Восточного военного округа. Согласно сценарию учений, подразделения артиллерии на самоходных артиллерийских установках САУ "Гиацинт" уничтожили главные десантные средства условного противника, который пытался высадиться на побережье острова Сахалин. Далее экипажи гусеничных минных заградителей и плавающих транспортеров ПТС-2 установили минные поля в районе обороны мотострелковых подразделений.

Поражение вражескому десанту нанесли танковые подразделения на Т-80, а завершили уничтожение условного противника мотострелковые подразделения, перешедшие в наступление. Для разведки целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений и объективного контроля за результатами учений использовался расчет авиационных беспилотников "Элерон-3".

В пресс-службе округа уточнили, что учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и стали этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", которые пройдут на территории Восточного военного округа в следующем году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
2С5 Гиацинт
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
29.10.2021
На Сахалине прошли учения по защите десанта от условного противника
15.09.2021
Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО
02.06.2021
В войсках Восточного военного округа стартовал летний период обучения
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
04.10.2017
Стальной аргумент: Россия провела крупнейшие со времен СССР танковые учения
1 комментарий
№1
29.10.2021 11:16
39-ю омсбр бы обратно в 33-ю дивизию переформировать, а то она "перебригада" или "недодивизия"

управление
1-й мотострелковый батальон;
2-й мотострелковый батальон;
3-й мотострелковый батальон;
танковый батальон;
1-й гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион;
2-й гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион;
реактивный артиллерийский дивизион;
зенитный ракетный дивизион (8 ед. С-300В);
зенитный ракетно-артиллерийский дивизион;
разведывательный батальон;
инженерно-сапёрный батальон;
батальон управления (связи);
стрелковая рота (снайперов);
рота БПЛА;
рота РХБЗ;
рота РЭБ;
батарея управления и артиллерийской разведки (начальника артиллерии);
взвод управления и радиолокационной разведки (начальника противовоздушной обороны);
взвод управления (начальника разведывательного отделения);
ремонтная рота;
батальон материального обеспечения;
комендантская рота;
медицинская рота;
взвод военной полиции;
взвод инструкторов;
взвод тренажеров;
полигон;
оркестр.

мотострелковые, инженерный, танковый батальоны развернуть в полки, два ЗРДНа свести в ЗРП (Буки*, С-300В*), медицинскую, ремонтную, РЭБ, РХБЗ роты развернуть до батальонов.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 17:44
  • 52
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 29.10 16:51
  • 0
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены
  • 29.10 15:33
  • 42
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 29.10 15:23
  • 15
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 29.10 12:53
  • 10
Наследник «Воеводы»
  • 29.10 12:53
  • 4
Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»
  • 29.10 12:06
  • 1
Масштабные учения ПВО прошли под Астраханью
  • 29.10 11:16
  • 1
Учения по обороне побережья прошли на Сахалине
  • 29.10 10:55
  • 1
Американцы даже старые истребители отказываются продавать Турции
  • 29.10 10:32
  • 1
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 29.10 10:13
  • 16
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 29.10 09:48
  • 86
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 29.10 07:42
  • 5
Рогозин призвал страны делиться друг с другом технологиями
  • 29.10 02:42
  • 1
«Роскосмос» применит в ракетах «Союз-5» новый прочный и легкий сплав
  • 29.10 00:48
  • 102
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29