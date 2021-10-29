Гендиректор "Рособоронэкспорта": рассматриваем Латинскую Америку как перспективный регион

Латинская Америка является одним из наиболее перспективных мировых рынков вооружений. Страны региона выполняют ряд крупномасштабных программ по переоснащению национальных вооруженных сил современными системами, и в данном контексте Россия является одним из ключевых игроков. О перспективах на латиноамериканском рынке вооружений и выводе на него новых образцов в интервью ТАСС в преддверии международной выставки вооружений SITDEF 2021 в Перу рассказал генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

- Какую роль играет Латинская Америка в портфеле заказов "Рособоронэкспорта"? К каким образцам страны региона проявляют наибольший интерес?

- "Рособоронэкспорт" рассматривает Латинскую Америку как важный и перспективный регион работы, но пока говорить о конкретных объемах сотрудничества преждевременно. Наши партнеры в регионе проявляют большой интерес к продукции российских предприятий, например, концерна ВКО "Алмаз-Антей", компании "Кронштадт", предприятий госкорпорации "Ростех": Группы компаний "Калашников", холдингов "Высокоточные комплексы" и "Вертолеты России" и ряда других производителей. Это вертолетная и бронетанковая техника, специальные автомобили, средства противовоздушной обороны малой и средней дальности, патрульные катера, стрелковое оружие, оборудование для специальных служб. Часть партнеров заинтересована в модернизации поставленной в советский период боевой авиации.

- Предполагается ли вывод на рынок региона новых образцов российской техники?

- Ведется интенсивная работа с традиционными партнерами России в Латиноамериканском регионе - Перу, Венесуэлой, Боливией и другими странами. В рамках маркетинговой работы обсуждаем с партнерами их потребности в модернизации техники их вооруженных сил и силовых структур, предлагаем современные образцы продукции военного и двойного назначения по линии сухопутных войск, военно-воздушных сил, ПВО и других силовых структур.

- В ходе показа на авиасалоне МАКС-2021 новейшего однодвигательного истребителя Checkmate упоминалась Южная Америка как возможный рынок для самолета. Поступали ли какие-либо заявки на Checkmate от стран региона?

- Сегодня говорить о заказах на Checkmate преждевременно - самолету предстоит подняться в воздух и пройти путь от прототипа до серийной машины. Тем не менее интерес к новому самолету достаточно высокий. В парках ВВС многих стран, в том числе Южной Америки, существует потребность в самолетах такого класса.

Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

- Когда предполагается запустить завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле? Предполагается ли его модернизация?

- В 2021 году "Рособоронэкспорт" и российские подрядчики провели активную работу по строительству и оснащению завода, что неоднократно отмечала венесуэльская сторона. При этом, благодаря своевременному планированию и закупке инженерного оборудования, глобальное повышение цен не повлияло на ход выполнения работ. При отсутствии независящих от нас обстоятельств завершение строительства и ввод в эксплуатацию завода намечены до конца 2022 года.

Вопрос модернизации может быть рассмотрен в случае обращения венесуэльской стороны после начала его функционирования.

- Предполагается ли поставка Перу новых вертолетов Ми-171Ш-П?

- Российская сторона готова по запросу поставить Республике Перу любое количество вертолетов Ми-171Ш, необходимое для выполнения вооруженными силами стоящих перед ними задач, а также обеспечить полный цикл их обслуживания, офсетную программу, обучение перуанских специалистов их эксплуатации.

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

- Когда предполагается открыть в Перу центр по техническому обслуживанию/ремонту вертолетов Ми-171Ш-П?

- В рамках реализации офсетной программы по контракту на поставку вертолетов Ми-171Ш в Перу в городе Арекипа "Рособоронэкспорт" создает Центр по техническому обслуживанию и ремонту (ЦТОР). Завершение проекта готовы обеспечить в 2022 году.

Данные сроки также зависят от оперативных планов перуанской стороны и их возможностей по выполнению своих обязательств по данному проекту. "Рособоронэкспорт" готов обеспечить расширение возможностей ЦТОР по ремонту в случае закупки перуанской стороной дополнительных партий вертолетов типа Ми-17.

- Предполагается ли дальнейшая модернизация истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 ВВС Перу? Заинтересована ли страна в приобретении российских боевых самолетов для переоснащения парка?

- Российская сторона готова обеспечить модернизацию истребителей МиГ-29 и Су-25 при обращении перуанской стороны по данному вопросу. Также подтверждаем готовность поставки новых российских боевых самолетов по выбору перуанской стороны.

- Ранее Бразилия проявляла интерес к закупке зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". На какой стадии находятся переговоры, предполагается ли реализация этой программы в обозримом будущем?

- "Рособоронэкспорт" ожидает приглашения к участию в тендерах на поставку средств ПВО различной дальности. Подтверждаем, что Россия открыта для любого формата сотрудничества с бразильской стороной по данной тематике.

Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

- Достигнут ли какой-то прогресс в военно-техническом сотрудничестве со странами региона по итогам форума "Армия-2021"? Помог ли форум продвинуть российскую технику в Южной Америке?

- Посетившим главную выставочную площадку России делегациям стран региона были представлены новинки российского оборонно-промышленного комплекса, а также наиболее подходящие под условия и потребности латиноамериканских стран вооружение и военная техника. Был создан отличный задел на будущее сотрудничество, сейчас его отрабатываем с практической точки зрения.

- Ведется ли сотрудничество со странами Южной Америки по поставкам гражданской/служебной техники?

- "Рособоронэкспорт" ведет постоянную маркетинговую работу по продвижению российского гражданского, служебного и тактического оружия в полицейские подразделения ряда стран Латиноамериканского региона, специализированной автомобильной техники различного назначения (автомобили для патрулирования городской инфраструктуры, дорожно-строительная техника и другая). Кроме того, активно занимаемся продвижением гражданских, вспомогательных судов и судов обеспечения в страны региона. Имеется интерес к ряду тем. Надеемся на перспективу работы по данному направлению.

Беседовал Дмитрий Федюшко