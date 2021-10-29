На Сахалине прошли учения по защите десанта от условного противника, задействованы беспилотники и артиллерия, а также учтен опыт действий в Сирии. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«В ходе учений были отработаны вопросы управления и взаимодействия подразделений в организации противодесантной обороны побережья Сахалина, внедрение новых тактических приемов с учетом опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Кроме того, в учениях были задействованы подразделения мотострелкового соединения 68-го армейского корпуса ВСО. По сценарию учений, подразделения артиллерии на артиллерийских установках САУ «Гиацинт» уничтожили основные десантные средства противника, который пытался высадиться на побережье острова Сахалин.

Отмечается, что поражение условному врагу нанесли танковые подразделения на Т-80, а завершили уничтожение противника мотострелковые подразделения. Также в учениях использовались авиационные беспилотники «Элерон-3».

Учения стали этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022», которые пройдут на территории ВСО в 2022 году.

16 сентября завершились российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». В них участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

10 сентября прошла активная фаза учений. За это время военные Балтийского флота организовали оборону морского побережья и операцию по высадке морского десанта с привлечением морской пехоты Северного флота. Кроме этого, в России впервые было проведено массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью. Десантирование провело псковское соединение ВДВ. Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники.