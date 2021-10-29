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ТАСС

Рогозин заявил, что пусковой стол стартовой площадки "Ангары" на Восточном собран

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Космодром "Восточный", Амурская область
Космодром "Восточный", Амурская область.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пусковой стол для ракеты-носителя "Ангара" собран на космодроме "Восточный". Об этом в четверг в своем официальном Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Все элементы пускового стола стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный собраны", - заявил он.

Ранее Рогозин заявлял, что строительные работы на стартовой площадке завершатся в 2022 году, а после этого на объекте приступят к работе технологи Роскосмоса и начнутся автономные, а затем и комплексные испытания всех систем космодрома.

Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.

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Россия
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Ангара
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Рогозин Дмитрий
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