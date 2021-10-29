Войти
Известия.ru

«Роскосмос» применит в ракетах «Союз-5» новый прочный и легкий сплав

1017
1
+2
Источник изображения: Фото: pixabay.com/rualuminas

Генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что при изготовлении ракет-носителей «Союз-5» специалисты будут использовать новый прочный и легкий сплав.

«У нас используется впервые сплав на базе алюминия-скандия. Он существенно прочнее, чем существующие сегодня сплавы у ракет «Союз-2», «Протон» и «Ангара», — сказал он в трансляции «Роскосмоса» на YouTube.

По словам Баранова, использование нового алюминиевого сплава с повышенными прочностными свойствами позволит позволяет увеличить выводимую массу полезного груза на несколько сотен килограмм.

Отмечается, что обычно в российской ракетной технике применяется алюминиевые сплавы с добавлением магния.

Ранее в этот день с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18». Ожидается, что корабль состыкуется с российским сегментом Международной космической станции (МКС) в 04:34 мск 30 октября. Ракета расписана хохломой, зародившейся в Нижнем Новгороде. Кроме того на «Союз-2.1а» нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

В сентябре глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе по созданию межпланетного ядерного буксира. Он добавил, что к 2030 году у корпорации будет налажена вся инфраструктура, чтобы вывести ядерный буксир на высоту не менее 800 км. По словам главы «Роскосмоса», такое расстояние — это самая безопасная высота для включения ядерного реактора.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Союз-5 РН
Ядерный щит
Похожие новости
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
04.04.2019
Восточный переворот
22.12.2017
Ракеты и люди
21.05.2015
Рогозин в Думе рассказал о планах и задачах создаваемой ГК "Роскомос"
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
1 комментарий
№1
29.10.2021 02:42
То, что смогли начать производство этого сплава за 4 года, молодцы РУСАловцы, но у них хозяева США после санкций против Дерипаски О.В. в 2018г., в самый нужный момент могут запретить менеджерам продавать России из российских предприятий РУСАЛа.
Придется но новому строить миниРУСАЛ на 1,5 млн.тн от глинозема(3 млн.тн), первичного алюминия, до нового сплава в прутках и прокатом, и далее уже сами конструкции. Сегодня используется 1,2 млн.тн внутри страны.
Ну или заняться в СНГ сбором металлолома алюминия на первое время, пока строиться.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 17:44
  • 52
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 29.10 16:51
  • 0
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены
  • 29.10 15:33
  • 42
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 29.10 15:23
  • 15
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 29.10 12:53
  • 10
Наследник «Воеводы»
  • 29.10 12:53
  • 4
Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»
  • 29.10 12:06
  • 1
Масштабные учения ПВО прошли под Астраханью
  • 29.10 11:16
  • 1
Учения по обороне побережья прошли на Сахалине
  • 29.10 10:55
  • 1
Американцы даже старые истребители отказываются продавать Турции
  • 29.10 10:32
  • 1
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 29.10 10:13
  • 16
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 29.10 09:48
  • 86
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 29.10 07:42
  • 5
Рогозин призвал страны делиться друг с другом технологиями
  • 29.10 02:42
  • 1
«Роскосмос» применит в ракетах «Союз-5» новый прочный и легкий сплав
  • 29.10 00:48
  • 102
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29