«Роскосмос» применит в ракетах «Союз-5» новый прочный и легкий сплав

Генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что при изготовлении ракет-носителей «Союз-5» специалисты будут использовать новый прочный и легкий сплав.

«У нас используется впервые сплав на базе алюминия-скандия. Он существенно прочнее, чем существующие сегодня сплавы у ракет «Союз-2», «Протон» и «Ангара», — сказал он в трансляции «Роскосмоса» на YouTube.

По словам Баранова, использование нового алюминиевого сплава с повышенными прочностными свойствами позволит позволяет увеличить выводимую массу полезного груза на несколько сотен килограмм.

Отмечается, что обычно в российской ракетной технике применяется алюминиевые сплавы с добавлением магния.

Ранее в этот день с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18». Ожидается, что корабль состыкуется с российским сегментом Международной космической станции (МКС) в 04:34 мск 30 октября. Ракета расписана хохломой, зародившейся в Нижнем Новгороде. Кроме того на «Союз-2.1а» нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

В сентябре глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе по созданию межпланетного ядерного буксира. Он добавил, что к 2030 году у корпорации будет налажена вся инфраструктура, чтобы вывести ядерный буксир на высоту не менее 800 км. По словам главы «Роскосмоса», такое расстояние — это самая безопасная высота для включения ядерного реактора.