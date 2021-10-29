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Известия.ru

Корабль «Прогресс» с грузами для МКС вывели на орбиту

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

Украшенная хохломой ракета-носитель «Союз-2.1а» в ночь на 28 октября успешно вывела на околоземную орбиту грузовой корабль (РКЦ) «Прогресс МС-18».

«Есть отделение транспортного корабля от третьей ступени ракеты-носителя», — сказал оператор во время трансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса».

Далее корабль взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур ранее в четверг. Ожидается, что он состыкуется с российским сегментом МКС в 04:34 мск 30 октября. На ракету нанесены наклейки с хохломской росписью, которая зародилась в селе под Новгородом. Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и 180-летия Сбербанка.

Корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

Кроме стандартных наборов питания, для экипажа загружены продукты для новогоднего стола. Так, космонавты получат яблоки, грейпфруты и апельсины, острую аджику и два кетчупа. Космонавты также получат рисунки детей и сюрпризы от семей.

Это 18-й российский космический запуск в 2021 году. На МКС в настоящее время находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

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Россия
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Проекты
Байконур
Медицина
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Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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