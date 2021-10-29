Эксперты оценили использование Киевом запрещенного Минскими соглашениями оружия

26 октября генштаб ВСУ опубликовал кадры первого боевого применения турецкого беспилотника Bayraktar. Судя по видео, больших военных успехов украинской армии это не принесло, но вызвало немалый резонанс за рубежом.

Информацию о применении аппарата, запрещенного Минскими соглашениями, проверяет российский МИД, а в Берлине выражают обеспокоенность.

Эксперты полагают, что турецкие беспилотники стали серьезным вызовом для защитников народных республик.

«С их поставками украинская армия получила новые возможности, — объяснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — У нее есть более высокоточные средства вооруженной борьбы, чем ствольная артиллерия, которую они применяли против народных милиций республик. Опасность со стороны украинских войск для них всегда была, но теперь ее уровень вырос».

Открытое признание в использовании БПЛА наглядно свидетельствует, что украинские власти сознательно не выполняют и не собираются выполнять Минские соглашения, считает экс-сотрудник СБУ и основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров.

«Возможно, Киев таким образом хотел решить следующие задачи. Во-первых, испытать новое средство в боевых условиях, во-вторых, показать противнику, что арсенал ВСУ ощутимо расширился. А главная цель, на мой взгляд, — привлечь внимание к «успехам» на фронте, чтобы жители страны меньше думали о своем положении и о подготовке к зиме», — считает он.

Прозоров отметил, что современная украинская армия, по сравнению с 2014 годом, стала гораздо боеспособнее, а с появлением «Байрактаров» ее возможности выходят на новый уровень, и против этой угрозы необходимы соответствующие средства ПВО.

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