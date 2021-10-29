Войти
Известия.ru

Эксперты оценили использование Киевом запрещенного Минскими соглашениями оружия

790
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia

26 октября генштаб ВСУ опубликовал кадры первого боевого применения турецкого беспилотника Bayraktar. Судя по видео, больших военных успехов украинской армии это не принесло, но вызвало немалый резонанс за рубежом.

Информацию о применении аппарата, запрещенного Минскими соглашениями, проверяет российский МИД, а в Берлине выражают обеспокоенность.

Эксперты полагают, что турецкие беспилотники стали серьезным вызовом для защитников народных республик.

«С их поставками украинская армия получила новые возможности, — объяснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — У нее есть более высокоточные средства вооруженной борьбы, чем ствольная артиллерия, которую они применяли против народных милиций республик. Опасность со стороны украинских войск для них всегда была, но теперь ее уровень вырос».

Открытое признание в использовании БПЛА наглядно свидетельствует, что украинские власти сознательно не выполняют и не собираются выполнять Минские соглашения, считает экс-сотрудник СБУ и основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров.

«Возможно, Киев таким образом хотел решить следующие задачи. Во-первых, испытать новое средство в боевых условиях, во-вторых, показать противнику, что арсенал ВСУ ощутимо расширился. А главная цель, на мой взгляд, — привлечь внимание к «успехам» на фронте, чтобы жители страны меньше думали о своем положении и о подготовке к зиме», — считает он.

Прозоров отметил, что современная украинская армия, по сравнению с 2014 годом, стала гораздо боеспособнее, а с появлением «Байрактаров» ее возможности выходят на новый уровень, и против этой угрозы необходимы соответствующие средства ПВО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Беспилотный проект: что стоит за интенсивными перестрелками в Донбассе

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.04.2021
Al Mayadeen (Ливан): Украина входит в опасную зону
08.04.2020
Штурм Триполи продолжается, итог предрешен
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
26.02.2018
Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 17:44
  • 52
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 29.10 16:51
  • 0
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены
  • 29.10 15:33
  • 42
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 29.10 15:23
  • 15
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 29.10 12:53
  • 10
Наследник «Воеводы»
  • 29.10 12:53
  • 4
Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»
  • 29.10 12:06
  • 1
Масштабные учения ПВО прошли под Астраханью
  • 29.10 11:16
  • 1
Учения по обороне побережья прошли на Сахалине
  • 29.10 10:55
  • 1
Американцы даже старые истребители отказываются продавать Турции
  • 29.10 10:32
  • 1
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 29.10 10:13
  • 16
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 29.10 09:48
  • 86
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 29.10 07:42
  • 5
Рогозин призвал страны делиться друг с другом технологиями
  • 29.10 02:42
  • 1
«Роскосмос» применит в ракетах «Союз-5» новый прочный и легкий сплав
  • 29.10 00:48
  • 102
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29