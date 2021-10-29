Войти
Вестник Мордовии

Самая забытая и недооцененная модификация из легендарного семейства Т-80

884
0
+1

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В 1975 году, за год до принятия на вооружение основного боевого танка Т-80 с газотурбинным двигателем ГТД-1000Т в Ленинграде начали работать над его резервным дизельным вариантом, получившим обозначение Объект 219РД.

Машина получила 1000-сильный 16-цилиндровый двигатель 2В-16-1, который успешно выдержал испытания.

Поскольку дизель весил больше, чем турбина, то это отразилось на боевой массе, она с 42000 кг у базовой машины теперь стала составлять 43900 кг. Однако ввиду того, что удельная мощность равнялась более чем 22 л.с. на одну тонну, максимальная скорость осталась прежней - 70 км/ч. Запаса топлива, а это более 1300 литров, теперь должно было хватить на более чем полтысячи километров.

Во всем остальном этот дизельный вариант не отличался от обычного Т-80Б. Он также был вооружен 125-мм орудием - пусковой установкой для управляемых ракет, 7,62-мм спаренным и 12,7-мм зенитным пулеметами.

К сожалению, Объект 219РД в настоящее время является, пожалуй, самой забытой и во многом недооцененной версией легендарных "восьмидесяток", именно на нем началась отработка двигателей серии 2В, чьи потомки ныне применяются на самых современных российских боевых машинах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Похожие новости
06.07.2021
Неудачный украинский танк "Объект 478ДУ" решили восстановить
24.02.2021
Российская армия получит в этом году более 800 танков и другой бронетехники
23.08.2019
Танковый биатлон-2019
22.02.2018
Украинские танки начинают превосходить бронетехнику ЛДНР
17.12.2014
Газотурбинные двигатели разгоняли российские танки до 100 км/ч
06.07.2010
Подмосковные итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 17:44
  • 52
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 29.10 16:51
  • 0
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены
  • 29.10 15:33
  • 42
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 29.10 15:23
  • 15
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 29.10 12:53
  • 10
Наследник «Воеводы»
  • 29.10 12:53
  • 4
Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»
  • 29.10 12:06
  • 1
Масштабные учения ПВО прошли под Астраханью
  • 29.10 11:16
  • 1
Учения по обороне побережья прошли на Сахалине
  • 29.10 10:55
  • 1
Американцы даже старые истребители отказываются продавать Турции
  • 29.10 10:32
  • 1
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 29.10 10:13
  • 16
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 29.10 09:48
  • 86
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 29.10 07:42
  • 5
Рогозин призвал страны делиться друг с другом технологиями
  • 29.10 02:42
  • 1
«Роскосмос» применит в ракетах «Союз-5» новый прочный и легкий сплав
  • 29.10 00:48
  • 102
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29