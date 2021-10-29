Самая забытая и недооцененная модификация из легендарного семейства Т-80

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В 1975 году, за год до принятия на вооружение основного боевого танка Т-80 с газотурбинным двигателем ГТД-1000Т в Ленинграде начали работать над его резервным дизельным вариантом, получившим обозначение Объект 219РД.

Машина получила 1000-сильный 16-цилиндровый двигатель 2В-16-1, который успешно выдержал испытания.

Поскольку дизель весил больше, чем турбина, то это отразилось на боевой массе, она с 42000 кг у базовой машины теперь стала составлять 43900 кг. Однако ввиду того, что удельная мощность равнялась более чем 22 л.с. на одну тонну, максимальная скорость осталась прежней - 70 км/ч. Запаса топлива, а это более 1300 литров, теперь должно было хватить на более чем полтысячи километров.

Во всем остальном этот дизельный вариант не отличался от обычного Т-80Б. Он также был вооружен 125-мм орудием - пусковой установкой для управляемых ракет, 7,62-мм спаренным и 12,7-мм зенитным пулеметами.

К сожалению, Объект 219РД в настоящее время является, пожалуй, самой забытой и во многом недооцененной версией легендарных "восьмидесяток", именно на нем началась отработка двигателей серии 2В, чьи потомки ныне применяются на самых современных российских боевых машинах.