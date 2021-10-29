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ТАСС

Количество российских космических пусков за этот год превысило показатель 2020 года

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Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

В 2020 году было осуществлено 17 пусков с четырех космодромов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Роскосмос увеличил число пусков ракет космического назначения в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

В прошлом году было осуществлено 17 пусков с четырех космодромов - Байконур, Плесецк, Восточный и Куру. В 2021 году этот показатель был превышен после отправки на орбиту грузового корабля "Прогресс МС-18".

В ноябре и декабре запланированы старты ракет с трех космодромов. В частности, 24 ноября с космодрома Байконур ожидается запуск "Союза-2.1б" с кораблем "Прогресс М-УМ" и узловым модулем "Причал" для Международной космической станции (МКС). 1 декабря ракета "Союз-СТ" с космодрома Куру выведет на орбиту космические аппараты европейской навигационной системы Galileo.

8 декабря с космодрома Байконур ожидается пилотируемый пуск - на МКС на 12 суток отправятся космонавт Александр Мисуркин и два космических туриста из Японии - миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано. Также в декабре планируется старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с Плесецка и "Протона-М" с Байконура.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-18" стартовала в 03:00 мск с космодрома Байконур. На нее были нанесены наклейки с хохломской росписью, которая зародилась в одноименном селе, входящем сегодня в состав Нижегородской области. Также на ракете находилась символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и юбилея Сбербанка.

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