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Известия.ru

Войска ЮВО получат новые комплексы ПВО «Верба»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Подразделения Южного военного округа (ЮВО) получат новые переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба». Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, принципиальное решение о полном перевооружении ЮВО на новые комплексы ПВО уже принято. Основные поставки придутся на нынешний и следующий годы.

Зенитчики ЮВО получат новинки в полной комплектации — помимо самих ПЗРК будут поставлены радиолокационные средства, а также автоматизированные системы управления и бронеавтомобили для перевозки личного состава.

Минобороны уже сообщало, что первые 50 комплектов этого комплекса ПВО летом 2021 года получило мотострелковое соединение, дислоцированное в Ставропольском крае.

«Верба» — современная система, которая заметно превосходит переносные зенитные комплексы предыдущих поколений, ее появление безусловно усилит войска, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

«В комплексе реализован принцип «выстрелил — забыл», — объяснил он. — После захвата цели стрелку остается нажать на кнопку «пуск», и ракета сама найдет нужный ей объект».

По словам источников «Известий», переподготовка личного состава уже ведется в одном из учебных центров по интенсивной программе в условиях, максимально приближенных к боевым. На занятиях будущие операторы «Вербы» знакомятся с тактико-техническими характеристиками ПЗРК. Они отрабатывают развертывание комплекса, обнаружение, взятие на сопровождение и поражение мишеней, имитирующих самолеты, вертолеты, беспилотники, а также низколетящие крылатые ракеты на встречных и догонных курсах.

Учебный курс считается законченным после того, как зенитчики отстреляются по мишеням в светлое и темное время суток при различной погоде, а также на фоне условного применения противником ложных тепловых помех. По итогам обучения войска получают операторов ПЗРК, полностью освоивших новую технику.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Верба» над головой: войска получают новые комплексы ПВО

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