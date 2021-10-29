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ТАСС

Новейший антропоморфный робот "Теледроид" сможет работать внутри и снаружи МКС

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Фото: НПО "Андроидная техника"
Фото: НПО "Андроидная техника".

Эксперимент по выводу на орбиту робота планируется провести в 2024 году

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Антропоморфный робот "Теледроид" сможет работать как внутри, так и снаружи Международной космической станции (МКС). Об этом ТАСС сообщил представитель Центра подготовки космонавтов на полях Международного астронавтического конгресса в Дубае.

"У нас была первая проба пера - космический эксперимент "Испытатель", где применялся робот Федор, а теперь будет создан специально робот, который будет работать на орбите и внутри станции, и на внешней ее стороне", - сказал он, отвечая на вопрос, где будет использоваться робот "Теледроид".

Ранее сообщалось, что эксперимент по выводу на орбиту этого робота планируется провести в 2024 году. В мае в пресс-службе НПО "Андроидная техника" ТАСС сообщали, что утверждение окончательного облика робота "Теледроид" для открытого космоса запланировано на 2022-2023 годы.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии принимают участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представляют свои достижения и обсуждают планы будущих миссий по освоению космоса.

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