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Военно-промышленный курьер

Путин о формировании в АТР системы равной безопасности

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия последовательно выступает за формирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) системы равной и неделимой безопасности, а также за укрепление сотрудничества на принципах международного права, включая уважение суверенитета, равноправия и учета интересов друг друга.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, которое прошло по видеосвязи.

Путин обратил внимание на то, что «с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности АТР столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своем обширном пространстве, а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений».

«Понимая всю опасность такого развития событий, Россия, как известно, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира и призвала к серьезному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами», — напомнил он.

«Это российское предложение остается в силе, и его актуальность даже растет», — констатировал Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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