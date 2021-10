Беспилотный проект: что стоит за интенсивными перестрелками в Донбассе

Украинские власти объявили о боевом применении запрещенного Минскими соглашениями оружия

Несмотря на интенсивные перестрелки на отдельных участках линии соприкосновения в Донбассе, днем 27 октября признаков дальнейшей эскалации в зоне конфликта не наблюдалось. По словам источников «Известий», украинская группировка на передовой не наращивалась. 26 октября генштаб ВСУ опубликовал кадры первого боевого применения турецкого беспилотника Bayraktar. Судя по видео, больших военных успехов украинской армии это не принесло, но вызвало немалый резонанс за рубежом. Информацию о применении аппарата, запрещенного Минскими соглашениями, проверяет российский МИД, а в Берлине выражают обеспокоенность. На момент написания материала ни наблюдательная миссия ОБСЕ, ни СЦКК не подтвердили факт нанесения удара украинским беспилотником в Донбассе.

27 октября сосредоточения войск с украинской стороны у линии разграничения в Донбассе не отмечалось, сообщили источники «Известий», близкие к военному руководству ДНР и ЛНР. Есть несколько отдельных точек, где идут бои с применением бронетехники и артиллерии, но эти локальные столкновения не разрастаются.

26 октября в МИД ДНР заявили, что украинские военные предприняли попытку захватить населенный пункт Старомарьевка, находящийся в так называемой серой зоне — на нейтральной территории между позициями сторон. Об этом республика уведомила представителей ОБСЕ.

В то же время украинский генштаб объявил о первом боевом применении беспилотника турецкого производства Bayraktar в Донбассе. Приказ об этом отдал главком ВСУ Валерий Залужный. В ведомстве заявили, что украинские позиции были обстреляны батареей гаубиц Д-30, один боец погиб. В ответ по одному из орудий был нанесен удар с беспилотника. В пресс-службе украинского генштаба утверждают, что БПЛА турецкого производства не пересекал линию соприкосновения.

Первое боевое применении ВСУ беспилотника Bayraktar в Донбассе

Источник изображения: Фото: facebook.com/General Staff of the Armed Forces of Ukraine