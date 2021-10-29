«Верба» над головой: войска получают новые комплексы ПВО

ПЗРК усилят противовоздушную оборону подразделений Южного военного округа

Минобороны России приняло решение полностью перевооружить подразделения Южного военного округа (ЮВО) новыми переносными зенитными ракетными комплексами «Верба». Это самый современный ПЗРК, который по многим параметрам не уступает более тяжелым системам ПВО. Он способен сбивать почти любые цели — от самолетов до миниатюрных беспилотников. До конца года ЮВО должен получить более сотни комплектов таких комплексов. Поставки ПЗРК ожидаются и в следующем году. Эксперты отмечают, что «Верба» значительно усилит противовоздушную оборону сухопутных подразделений.

Выстрелил и забыл

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о полном перевооружении Южного военного округа на новые переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» уже принято. Основные поставки придутся на нынешний и следующий годы. Зенитчики ЮВО получат новинки в полной комплектации — помимо самих ПЗРК будут поставлены радиолокационные средства, а также автоматизированные системы управления и бронеавтомобили для перевозки личного состава.

Минобороны уже сообщало, что первые 50 комплектов этого комплекса ПВО летом 2021 года получило мотострелковое соединение, дислоцированное в Ставропольском крае.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

По словам источников, переподготовка личного состава уже ведется в одном из учебных центров по интенсивной программе в условиях, максимально приближенных к боевым. На занятиях будущие операторы «Вербы» знакомятся с тактико-техническими характеристиками ПЗРК. Они отрабатывают развертывание комплекса, обнаружение, взятие на сопровождение и поражение мишеней, имитирующих самолеты, вертолеты, беспилотники, а также низколетящие крылатые ракеты на встречных и догонных курсах.

Учебный курс считается законченным, после того как зенитчики отстреляются по мишеням в светлое и темное время суток при различной погоде, а также на фоне условного применения противником ложных тепловых помех. По итогам обучения войска получают операторов ПЗРК, полностью освоивших новую технику.

«Верба» — современная система, которая заметно превосходит переносные зенитные комплексы предыдущих поколений, ее появление, безусловно, усилит войска, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— В комплексе реализован принцип «выстрелил — забыл», — объяснил он. — После захвата цели стрелку остается нажать на кнопку «пуск», и ракета сама найдет нужный ей объект. Еще одна особенность комплекса — принципиально новая головка самонаведения ракеты. Она работает в двух диапазонах: инфракрасном и оптическом. Это позволяет ракете найти и поразить практически любые цели. Так, например, БПЛА с двигателем внутреннего сгорания, который сильно нагревается при работе, она найдет по инфракрасному излучению, а дрон с электродвигателем — по оптическому контрастному портрету. На ракетах установлен взрыватель, который срабатывает на подлете к цели, что позволяет поразить ее потоком осколков.

Дополненная реальность

Сам объект благодаря новой системе прицеливания стрелок-зенитчик может и не видеть. В состав батарей входит портативная радиолокационная станция «Гармонь». Она размещается на бронеавтомобиле «Тигр» и может обнаруживать воздушные объекты на дальности до 40 км. Кроме того, эта техника позволяет получать информацию от действующих в районе боевых действий радиолокационных станций.

Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Таким образом, стрелок-зенитчик, вооруженный ПЗРК «Верба», располагает данными о возможной цели и ее параметрах до входа в зону поражения. Вся информация о воздушной обстановке отображается на экране прицельного приспособления ПЗРК благодаря применению технологии дополненной реальности.

Также у командира взвода или батареи есть переносной модуль управления, который помещается в специальный ранец и при необходимости раскладывается в полноценное рабочее место. Эта система управления позволяет объединить все «Вербы» подразделения в единый контур. Офицеру остается распределять цели между расчетами, создавать массированный или сосредоточенный огонь.

При необходимости подразделения могут быть усилены «Барнаулом-Т» — комплектами автоматизации средств ПВО на базе МТ-ЛБ. Они наладят поступление актуальных данных от других систем и комплексов противовоздушной обороны и помогут распределить цели.

Bayraktar не пролетит

Сейчас дроны активно применяются в региональных конфликтах. Беспилотники поступают на вооружение соседних с Россией стран — например, Украины. Не исключено, что их уже использовали вблизи российских границ. Во вторник, 26 октября в интернете появилось видео с атакой неких артиллерийских позиций. После этого Генштаб ВС Украины заявил о применении Bayraktar-TB2 турецкого производства против войск ДНР.

Дроны Bayraktar могут летать на высотах до 8 тыс м, напомнил Виктор Мураховский. Но наносят удары, как правило, находясь на несколько тысяч метров ниже — там их при определенных условиях может достать «Верба». Она без труда поразит цели в радиусе 6–7 км и на высоте до 4 тыс. м, уточнил эксперт.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко Источник изображения: iz.ru

— При ведении масштабных боевых действий будет выстраиваться эшелонированная ПВО, которую такие машины не прорвут, — считает он. — На тактическом уровне будут применяться комплексы «Стрела-БМ» и «Сосна», «Тор» и «Бук-МЗ» — последние могут уничтожать цели на высоте более 10 тыс. м. Мы видели пример в Сирии, когда массовые атаки дронов боевиков против российской базы оказались безуспешными.

Внимание на ПВО

В российской армии средствам ПВО уделяется самое пристальное внимание — для армии и флота разрабатываются новые системы и комплексы, а в зенитные подразделения поступает новая техника. В 2021 году планируют принять на вооружение два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С».

На боевое дежурство готовится заступить первый полк ЗРС С-350 «Витязь». Его личный состав уже завершает обучение в Гатчине под Санкт-Петербургом. Всего же с 2021 по 2027 годы пять зенитно-ракетных полков получат на вооружение 12 дивизионов С-350.

В ближайшее время в войсках должна появится уникальная система С-500 «Прометей». Как писали «Известия», сейчас в Минобороны разрабатывают организационно штатную структуру будущих частей ПВО, вооруженных «пятисотками». В них могут войти зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-СМ».

Алексей Рамм