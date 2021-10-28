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Глава НАТО: «В мире становится все опаснее и потому нам нужно больше сотрудничать со Швецией» (Dagens Nyheter, Швеция)

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo, Olivier Matthys

За всю историю существования НАТО такое случилось впервые: его главный орган — Североатлантический совет — вместе со всеми послами 30 стран НАТО приехал с визитом в Швецию. В интервью по этому поводу генсек Столтенберг объяснил, почему именно в Швецию, рассказал о «миролюбии» альянса и указал на «агрессивность» России.

"Нет никаких сомнений, что мир, в котором мы сейчас живем, становится все менее предсказуемым и стабильным и все более опасным. В такие времена нам очень нужны международные организации вроде НАТО, а также сотрудничество с такими странами, как Швеция".

Так сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) в эксклюзивном интервью для Dagens Nyheter. Оно состоялось во время пребывания в Швеции Североатлантического совета - главного органа НАТО.

Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг с 2014 года возглавляет самый мощный оборонный альянс в мире. Будучи генеральным секретарем организации, он руководит главным органом НАТО: Североатлантическим советом, где имеют право голоса все 30 стран - членов организации.

Впервые за историю своего существования Североатлантический совет вместе со всеми послами 30 стран НАТО приехал с визитом в Швецию.

"Это демонстрирует, что сотрудничество НАТО и Швеции углубляется и укрепляется. В том числе и политическое сотрудничество, которое 30 стран НАТО очень ценят, беспрекословно уважая желание Швеции оставаться вне альянса", - заявил Йенс Столтенберг.

Столтенберг и послы прибыли из Финляндии в Швецию во вторник. Две эти скандинавские страны ведут самое тесное сотрудничество с НАТО в Европе, не являясь при этом членами организации. В 2014 году Швеция и Финляндия получили так называемую "золотую карту НАТО", которая подразумевает партнерство с расширенными возможностями (Enhanced Opportunity Partnership, EOP).

Во вторник Столтенберг побеседовал с премьер-министром Стефаном Лёвеном (Stefan Löfven), королем Карлом Густавом и представителями парламента Швеции.

Dagens Nyheter: Какова была главная идея, которую Вы хотели донести?

Йенс Столтенберг: Что мы должны держаться вместе в неспокойные времена. Мы не знаем, когда случится следующий кризис. Но зато точно знаем, что если страны-единомышленницы будут держаться вместе, у нас будет гораздо больше инструментов для того, чтобы справиться с кризисом, будь то новые террористические акты, хакерские атаки, попытки подорвать наши демократии или военное нападение.

В следующем году НАТО намерена принять новую стратегию. Согласно ей, альянс будет еще больше углублять сотрудничество со Швецией и Финляндией. Конкретно генеральный секретарь упоминает "больше учений, еще более плотные политические консультации и совместную работу на уровне экспертов".

"Северная Европа и Балтийский регион важны для НАТО. Там расположена часть наших стран, и мы после того, как Россия аннексировала Крым, увеличили там свое военное присутствие. Непосредственной опасности, что Россия нападет на какую-то страну НАТО, нет, но она ведет себя все более и более агрессивно", - говорит Столтенберг.

Он не захотел ответить на вопрос Dagens Nyheter, может ли маленькая страна, которая не входит в военные альянсы, вообще оставаться вне больших конфликтов. По его словам, для ответа пришлось бы стать участником шведских дебатов по поводу вступления в НАТО. Вместо этого Йенс Столтенберг сказал:

"Двери НАТО открыты. Страны, которые соответствуют стандартам НАТО, могут стать ее членами. Швеция нам очень близка, она один из наших ближайших партнеров и доказала, что мы можем действовать вместе в Афганистане, Косово и в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Но шведы сами должны решать, хотите вы вступить в организацию или нет".

Dagens Nyheter: Если Швеции будут угрожать или на нее каким-то образом нападут, поможет ли нам тогда НАТО?

Йенс Столтенберг: Разница между членством и партнерством в том, что при условии членства мы обязаны прийти на помощь всем союзникам. Глава пятая в уставе НАТО гласит, что нападение на одну страну НАТО расценивается как нападение на всех. Но это не распространяется на Швецию, так как Швеция не член организации.

На сегодняшний день у Швеции есть ряд договоренностей или соглашений с Финляндией и такими отдельными странами НАТО, как США, Великобритания, Норвегия и Дания.

Dagens Nyheter: Укрепляют ли такие договоры Альянс или ослабляют его?

Йенс Столтенберг: Нет, мы положительно относимся к таким договорам. Благодаря им будет легче вместе работать и справляться с будущими кризисами. Но есть разница между возможностью друг другу помочь и абсолютной гарантией, что такая помощь последует, как это подразумевает принцип коллективной обороны НАТО.

Dagens Nyheter: Для функционирования НАТО требуется единодушие, удается ли этого достичь, учитывая, что у 30 стран могут быть разные желания?

Йенс Столтенберг: Я себя чувствую в этом отношении совершенно спокойно, так как все страны НАТО знают, что пока мы вместе, мы в безопасности. А ведь цель НАТО - именно обеспечить мир и помешать войне. Никогда не создавать почву для недопонимания или ошибочной интерпретации ситуации со стороны возможного будущего агрессора, не провоцировать его на нападение. Весь смысл НАТО заключается как раз в том, чтобы помешать войне.

Dagens Nyheter: НАТО со времен холодной войны разрослась с 16 стран до 30, и все они на востоке. Поэтому Россия утверждает, что агрессивная сторона - это НАТО.

Йенс Столтенберг: Да, но это же совершенно бессмысленное утверждение. Это все суверенные, самостоятельные страны, которые имеют право делать собственный выбор. Эстония или Латвия демократически приняли решение вступить в НАТО. Тот факт, что Россия называет это провокацией или угрозой, больше характеризует саму Россию. Я и сам родом из соседней с Россией страны, - говорит Йенс Столтенберг с нажимом. И продолжает: - Это Россия хочет вернуться к тем временам, когда существовали буферные зоны, где большие государства могли решать за маленьких соседей. Но у каждой страны есть право самой выбирать свой курс, как у Швеции есть право вступать или не вступать в НАТО. Россия не может этого отрицать.

До сих пор НАТО сосредотачивалась на обороне своих членов или миротворческих миссиях. В рамках новой стратегии альянс впервые обратит внимание на еще одну сверхдержаву: Китай с его растущей ролью в мире. Столтенберг упоминает, что китайцы строят сотни бункеров для ракет дальнего радиуса действия, которые могут добить и до Европы.

"У Китая второй по величине военный бюджет в мире. Мы видим Китай в Африке, в Арктике, мы видим, как он пытается контролировать инфраструктуру, например, 5G, и новые технологии, и мы видим китайцев в космосе. Китай бросает вызов НАТО, Западу и Швеции", - говорит Йенс Столтенберг.

После интервью Dagens Nyheter, состоявшегося во вторник вечером, был ужин в МИД, где гостей в роли хозяйки принимала министр иностранных дел Анн Линде (Ann Linde). В среду Столтенберг и 30 послов посетят шведско-финские военно-морские учения "Свенекс" (Swenex), которые пройдут в стокгольмских шхерах. Там же они встретятся с министрами обороны Швеции и Финляндии, а также с главнокомандующим вооруженными силами Швеции Микаэлем Бюденом (Micael Bydén).

Факты

Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg)

Норвежский социал-демократ, родился в 1959 году.

С 2002 по 2014 год был лидером норвежской Рабочей партии.

Йенс Столтенберг был премьер-министром Норвегии десять лет: в 2000-2001 году, а также с 2005 по 2013 год.

Он сменил датчанина Андерса Фога-Расмуссена (Anders Fogh-Rasmussen) на посту главы НАТО в 2014 году. Срок его полномочий руководителя альянса продлили до октября 2022 года.

Мнения шведской общественности разделились: поровну "за" и "против" членства в НАТО

В последний раз Dagens Nyheter вместе с исследовательской компанией Ipsos изучала мнение шведов по поводу членства в НАТО в декабре 2020 года. Результаты показали, что граждане разделились на примерно равные группы, отвечая на вопрос, нужно ли Швеции вступать в НАТО.

Вопрос звучал: "Считаете ли вы, что Швеции нужно подать заявку на вступление в НАТО или нет?"

35 процентов ответили на него "нет", 33 процента - "да", а 32 процента - "не знаю".


Микаэль Хольмстрём (Mikael Holmström)

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