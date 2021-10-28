Войти
ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

ОМЗ-Спецсталь изготовит листовой прокат для оборудования зарубежных АЭС

190
0
0
ОМЗ-Спецсталь изготовит листовой прокат для оборудования зарубежных АЭС
ОМЗ-Спецсталь изготовит листовой прокат для оборудования зарубежных АЭС.
Источник изображения: metalinfo.ru

Предприятие ОМЗ-Спецсталь, входящее в Группу ОМЗ, заключило ряд контрактов с «АЭМ-технологии» на поставку листового проката из коррозионностойкой хромоникилевой стали для изготовления оборудования реакторного зала индийской АЭС Куданкулам, китайских АЭС Тяньвань и Сюйдапу. Общий вес проката составит более 745 т.

Листы толщиной от 30 до 120 мм будут произведены из стали марки 08Х18Н10Т-У. Этот металл используется для изготовления сварных агрегатов и устройств, эксплуатирующихся в агрессивных средах. Сталь этой марки обладает высокой коррозионной стойкостью, в том числе в щелочных и кислых средах. Она без потери изначальных характеристик способна выдерживать воздействие высокой температуры (до 800 градусов Цельсия), легко поддается механической обработке.

Сталь, произведенная ОМЗ-Спецсталь, будет использована при изготовлении гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ), внутрикорпусной шахты, и деталей блоков защитных труб. Металл будет отгружен заказчику партиями – с января по август 2022 г.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Похожие новости
18.02.2021
Индия приняла на вооружение Arjun Mk 1A — «самый дорогой танк в мире» массой почти в 70 тонн
02.05.2019
РФ не собирается присоединяться к международному договору о торговле оружием, считает его ущербным - МИД
02.05.2019
Цена войны: сколько тратят Россия и США
15.01.2018
Гибридизация НАТО набирает обороты
10.07.2014
Рост продаж российского оружия за счет советских образцов ("Christian Science Monitor", США)
08.07.2014
Китайские торпеды имеют советскую/российскую технологическую основу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:54
  • 1
МБР «Булава» неуязвима для любых систем ПРО
  • 28.10 01:53
  • 101
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 28.10 01:16
  • 12
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 28.10 01:00
  • 1
Завершено переоборудование второго самолета Ту-204-300 для Росгвардии
  • 27.10 20:59
  • 31
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 27.10 20:49
  • 1
Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США
  • 27.10 20:42
  • 2
Улучшенные танки Т-72Б3М помогут прикрыть афганское направление
  • 27.10 20:15
  • 66
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 27.10 18:57
  • 11
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 27.10 18:24
  • 5
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
  • 27.10 14:37
  • 4
Наследник «Воеводы»
  • 27.10 13:40
  • 44
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 27.10 05:42
  • 2
Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года
  • 27.10 02:00
  • 12
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 26.10 19:59
  • 2
Еще одна советская авиабаза в Прибалтике начала работать на НАТО