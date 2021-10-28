ОМЗ-Спецсталь изготовит листовой прокат для оборудования зарубежных АЭС.

Предприятие ОМЗ-Спецсталь, входящее в Группу ОМЗ, заключило ряд контрактов с «АЭМ-технологии» на поставку листового проката из коррозионностойкой хромоникилевой стали для изготовления оборудования реакторного зала индийской АЭС Куданкулам, китайских АЭС Тяньвань и Сюйдапу. Общий вес проката составит более 745 т.

Листы толщиной от 30 до 120 мм будут произведены из стали марки 08Х18Н10Т-У. Этот металл используется для изготовления сварных агрегатов и устройств, эксплуатирующихся в агрессивных средах. Сталь этой марки обладает высокой коррозионной стойкостью, в том числе в щелочных и кислых средах. Она без потери изначальных характеристик способна выдерживать воздействие высокой температуры (до 800 градусов Цельсия), легко поддается механической обработке.

Сталь, произведенная ОМЗ-Спецсталь, будет использована при изготовлении гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ), внутрикорпусной шахты, и деталей блоков защитных труб. Металл будет отгружен заказчику партиями – с января по август 2022 г.