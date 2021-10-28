Российские чипы в госзакупках «железа» станут обязательными с 2022 года, хотя производить их некому

Минпромторг разработал новую систему признания «железа» российским. В ней сохраняется идея начисления баллов за те или иные аспекты локализации производства. При этом техника делится на два уровня. Чтобы ей был присвоен первый, с 2022 г. изделие должно иметь в своем составе отечественный процессор.

Как выяснил CNews, обязательность использования в российской вычислительной техники центральных отечественных процессоров переносится с ранее запланированного (но не утвержденного) срока 1 января 2023 г. на 1 января 2022 г. Правда это будет касаться лишь особого вида техники. Остальное «железо» вполне сможет получить российский статус и на импортных чипах — никаких сроков их импортозамещения теперь для этого «железа» не предусмотрено вовсе.

К таким выводам можно прийти на основании текста подготовленного Минпромторгом проекта постановления Правительства, вносящего изменения в правительственное постановление от 17 июля 2015 г. № 719. Документ был размещен на regulation.gov.ru 22 октября 2022 г. До 28 октября будет осуществляться его независимая антикоррупционная экспертиза, до 15 ноября — публичное обсуждение.

Из документа следует, что теперь каждая из основных категорий вычислительной техники (серверы, ноутбуки, ПК, СХД и др.) будет сегментирована на два уровня — с разными требованиями к получению отечественного статуса. Этот статус, напомним, открывает технике дорогу в реестр российского «железа» при Минпромторге, на который обязаны ориентироваться госорганы и отчасти компании с госучастием при осуществлении своих тематических закупок.

Ключевой разницей между «железом» первого и второго уровня как раз и станет присутствие в его составе (в первом случае) и отсутствие (во втором) центрального российского процессора. При этом и в том, и в другом случае технике, как и планировалось ранее, необходимо будет соответствовать множеству других критериев, которые в сумме смогут обеспечить ей «проходной» балл.

В документе сообщается, что классификация по первому уровню применяется для целей реализации постановления Правительства от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд…» и постановления Правительства от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории России при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства».

Классификация по второму уровню аналогично применяется для целей реализации постановления Правительства от 10 июля 2019 г. № 878, но не имеет отношения к постановлению Правительства от 30 апреля 2020 г. № 616.

Комментарии Минпромторга

«Минпромторгом разрабатывается комплекс мер, направленных на обеспечение безусловного преимущества вычислительной техники на российских процессорах при осуществлении госзакупок, включая стимулирование как применения российских процессоров в вычислительной технике, так и потребления вычислительной техники на российских процессорах», — прокомментировали CNews появление документа представители министерства.

По замыслу чиновников, предполагается, что при соответствии характеристик вычислительной техники на отечественных чипах требованиям госзаказчика будет устанавливаться запрет на допуск иностранной продукции — в таких торгах будет возможна поставка только вычислительной техники на российских процессорах.

«Характеристики продукции, возможной к закупке, устанавливаются в каталоге товаров, работ, услуг Единой информационной системы без возможности дополнительного описания заказчиком, — продолжают собеседники редакции. — В случае если базовые характеристики не могут удовлетворить потребности заказчика, рассматривается возможность их дополнительного описания с прохождением процедуры проверки в увязке с ИТ-инфраструктурой заказчика. При принятии решения о возможности дополнительного описания объекта закупки, заказчик проводит торги по правилу “второй лишний”. При этом приоритет продукции на российских процессорах сохранится».

В случае подачи на тендер заявки с вычислительной техникой на российском процессоре, соответствующей требованиям заказчика, все остальные предложения должны быть отклонены, поясняют в министерстве упомянутое правило «второй лишний».

«Если вычислительная техника с российскими процессорами не предлагается или не соответствует требованиям заказчика, приоритет отдается российской вычислительной технике, но на иностранных процессорах, а заявки с иностранной продукцией не допускаются, — говорят представители Минпромторга. — Если не заявлена вычислительная техника ни первого, ни второго уровня, допускается закупка иностранной продукции».

Сомнения рынка

Как рассказал исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, рассматриваемую идею разделить вычислительную технику на два уровня его организация предложила Минпромторгу еще полгода назад. Соответствующее письмо совместно с ассоциацией «Руссофт» она направила на имя замглавы министерства Василия Шпака 27 апреля 2021 г.

По словам Покровского, министерство тогда отрасли по данному вопросу никакой обратной связи не дало. Так продолжалось вплоть до состоявшегося 23 августа 2021 г. закрытого совещания вице-премьера Юрия Борисова с Минпромторгом и топ-менеджерами российских электронных компаний.

По данным «Коммерсанта», на совещании Борисов раскритиковал существовавший на тот момент проект поправок к постановлению № 719, который подразумевал отсрочку госзаказчикам в приоритетном порядке закупать технику на отечественных чипах до 2023 г.

Впрочем, от появления новой редакции поправок Иван Покровский также не в восторге. В первую очередь его не устраивает оговорка о том, что для присвоения первого уровня техника должна строиться на российских чипах, но «за исключением случаев невозможности применения такого центрального процессора».

В понимании Покровского этой оговоркой полностью дискредитируется идея присвоения вычислительной технике первого уровня. «Министерство закладывает в проект постановления возможность обхода требований о необходимости использования в отечественных изделиях российских процессоров, — отмечает он. — Это не соответствует стратегическому целеполаганию государства».

Прописанная в новом документе система присвоения баллов за локализацию Покровского также не удовлетворяет, однако это тема для отдельного редакционного разбора.

Обеспокоенность Покровского, связанную с присутствием в документе «дискредитирующей» оговорки разделяют и в компании «Байкал электроникс» (разработчик линейки процессоров «Байкал»). Об этом сообщил директор по развитию бизнеса компании Виталий Богданов. При этом он также приветствует саму идею разделения техники на два уровня, так как в документе нашло отражение упоминавшееся выше правило «второй лишний».

Напомним, по действующим правилам, чтобы попасть в реестр российского «железа» Минпромторга, на отечественных процессорах уже с 1 января 2021 г. должны строится СХД. С 1 июля — портативные компьютеры массой не более 10 кг: ноутбуки, планшетные и карманные ПК (в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата) и электронные записные книжки.

С 1 января 2022 г. отечественные процессоры должны появиться в серверах, настольных ПК и моноблоках, устройствах ввода или вывода, мониторах и проекторах, принтерах, сканерах и факсах, а также твердотельных накопителях и материнских платах.

Между тем, из-за мирового дефицита чипов возможные фабрики по производству российских процессоров (а это, главным образом, резиденты Тайваня) перегружены выполнением заказов от куда более крупных и выгодных партнеров (американских и китайских), а мелкие заказы отгружаются по остаточному принципу, с большими задержками. Например, совсем недавно первая партия серийных процессоров Baikal-M с большим боем добралась до России в количестве всего-лишь 5 тыс. штук! А что такое 5 тыс. процессоров для российского "рынка" госзакупок? И далее ситуация будет только ухудшаться. Как в этих условиях будут вынуждены выкручиваться российские подрядчики, известно, видимо, одному лишь Минпромморгу.