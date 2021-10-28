Минобрнауки перезапустит российскую суперкомпьютерную стратегию

Минобрнауки обратило свое внимание на развитие отечественных суперкомпьютеров. До конца 2021 г. будет готова новая его концепция на ближайшие несколько лет. Сейчас по уровню производительности российские суперкомпьютеры не входят даже в первую двадцатку в мире – в рейтинге Top500 им удалось добраться максимум до 61 места.

В России будет пересмотрена концепция развития индустрии суперкомпьютеров, сообщило отечественное Минобрнауки. Ведомство планирует заняться этим до конца 2021 г. и одновременно определить модель и структуру российской сети суперкомпьютерных центров.

«До конца 2021 г. планируется переработать концепцию развития суперкомпьютерной инфраструктуры в соответствии с новыми целями, а также определить модель и структуру сети суперкомпьютерных центров, этапы и параметры роста производительности на 10 лет вперед», – говорится в сообщении министерства.

Как пишет ТАСС, пересмотр концепции начнется с экспертной оценки того, какие суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления (HPC – High Performance Computing) будут востребованы в основных сферах отечественной промышленности, образования и науки. Со слов главы отдела прикладной вычислительной инфраструктуры департамента цифрового развития Минобрнауки России Александра Матюнина, эту оценку проведет специально созданная рабочая группа. Процесс будет завершен к середине ноября 2021 г.

Данная рабочая группа является межведомственной. Она создана при Совете Минобрнауки по цифровому развитию и ИТ. В ее состав, по информации министерства, вошли представители «крупнейших суперкомпьютерных центров и профильных научных организаций России». Также в ней числятся сотрудники Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС).

Результаты проделанной работы в дальнейшем будут использованы для определения базовых параметров развития российского рынка НРС на ближайшие 10 лет, до 2031 г. Также рабочая группа подготовит прогноз развития суперкомпьютеров в России до 2031 г.

«К 2031 г. в России должна выйти на проектную мощность разветвленная система суперкомпьютерных центров, обеспечивающих широкий доступ учреждений российской науки и высшего образования к самой современной инфраструктуре высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерного моделирования», – заявили представители Минобрнауки.

Помимо этого, конце сентября 2021 г. Минобрнауки сообщило о планах по объединению крупнейших российских суперкомпьютеров в единую сеть. Для реализации идеи было подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ), Межведомственным суперкомпьютерным центром (МСЦ) Российской академии наук (РАН) и Объединенным институтом ядерных исследований. В ведомстве полагают, что оно позволит расширить территориальную доступность и пропускную способность НИКС.

«Президент поручил нам расширить территориальную доступность и пропускную способность НИКС. И данное соглашение является важным шагом в решении поставленной задачи. Сейчас НИКС предоставляет услуги более чем 150 организациям высшего образования и науки, расположенным в 34 регионах. В этом году планируется подключить к ней 40% от общего числа ведущих организаций и все 10 суперкомпьютерных центров страны. К 2024 г. к системе будут подключены абсолютно все научные и образовательные организации высшего образования», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, присутствовавший при подписании соглашения.

Разработка новой концепции развития суперкомпьютерной инфраструктуры России осуществляется в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина. Он потребовал от Правительства проработать предложения по наращиванию мощности отечественных суперкомпьютерных центров, чтобы затем включить их в состав нацпроекта «Наука» и нацпрограммы «Цифровая экономика».

Косвенно все это может быть связано с желанием сократить отставание России от мирового уровня производительности суперкомпьютеров. Как пишет ТАСС, на это отставание в середине октябре 2021 г. прямо указал президент РАН Александр Сергеев. С его слов, Россия отстает в этом плане от мирового уровня уже более чем в 100 раз.

Отечественные суперкомпьютеры действительно отстают от иностранных в плане производительности, в особенности от тех, что были разработаны в США, Японии, Китае, Германии и Италии. В мире существует авторитетный рейтинг суперкомпьютеров по их производительности, известный как Top500, и разработки перечисленных стран занимают в нем первые 10 мест.

Данный рейтинг обновляется дважды в год – в июле и ноябре. Редакция за июль 2021 г. гласит, что самым производительным суперкомпьютером в мире стал японский Fugaku компании Fujitsu. За ним следуют IBM Summit и IBM Sierra (США). Топ-5 закрывают китайский Sunway TaihuLight и американский Perlmutter.

В рейтинге Top500 есть в общей сложности 500 строчек, и Россия занимает всего лишь три из них. В июльском рейтинге выше всех смог подняться суперкомпьютер Christofari Сбербанка – 61 место. Он был запущен в начале ноября 2019 г. Однако отечественного «железа» внутри него нет – он собран на основе готовых вычислительных узлов DGX-2 американской компании Nvidia и предназначен специально для решения задач искусственного интеллекта.

Следующий российский участник Top500 – это суперкомпьютер Lomonosov-2 разработки «Т-платформ», принадлежащий столичному МГУ. Он находится на 199 месте. 240 место занял компьютер GROM оператора связи МТС.

Для сравнения, в рейтинге участвует 188 китайских суперкомпьютеров (37,6% общего количества), 122 американских (24,4%), 34 японских (6,6%) и 23 немецких (4,6%). Из 100% общемировой производительности суперкомпьютеров США удерживают 30,7%, Япония – 22,6%, Китай – 19,4%. Россия делит 10,7-процентную долю с десятками других стран.