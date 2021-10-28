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Шведы представили пилотируемый гоночный дрон

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Пилотируемый мультикоптер компании Jetson
Пилотируемый мультикоптер компании Jetson.
Источник изображения: Jetson

Шведская компания Jetson представила пилотируемый мультикоптер, способный разгоняться до 102 километров в час. У дрона есть лидары, помогающие избегать столкновений, и парашют, а мощность двигателей позволяет продолжить полет в случае поломки одного из них. Компания намерена начать мелкосерийное производство в 2022 году и продавать аппараты за 92 тысячи долларов.

Среди обычных беспилотных дронов есть большой класс гоночных FPV-дронов, которые позволяют летать на высокой скорости и выполнять впечатляющие трюки. Большую часть из них самостоятельно собирают энтузиасты, но уже стали появляться и серийные аппараты, в том числе и от известных производителей дронов. С мультикоптерами, которые перевозят людей, ситуация иная — уже есть немало моделей, рассчитанных на полеты одного или нескольких людей, но практически всегда это аэротакси, летающие на автопилоте в заданную точку, например, такой дрон есть у EHang.

Проекты пилотируемых дронов это пока либо единичные прототипы от инженеров-любителей, либо проекты от компаний (1, 2), которые летают еще без людей. Также в 2018 году Kitty Hawk представила одноместный пилотируемый дрон, но она собиралась продавать его только юридическим лицам, а спустя два года закрыла проект.

Компания Jetson представила одноместный гоночный дрон Jetson ONE, который сможет приобрести любой желающий, и продемонстрировала его испытания. Дрон выполнен в виде кабины с четырьмя плечами. На конце каждого плеча установлено по два электромотора с большими открытыми винтами. Масса дрона составляет 86 килограмм, а максимальная масса пилота — 95 килограмм.


Дрон управляется вручную с помощью джойстика и рычага управления тягой. При этом у него также есть и система отслеживания рельефа и препятствий, сканирующая пространство вокруг с помощью лидаров. Помимо этого у дрона есть и другие способы обеспечения безопасности: тройное резервирование бортового компьютера и возможность полета без одного винта, а также аварийный баллистический парашют, автоматически выбрасываемый в случае неконтролируемого падения.

Производитель утверждает, что дрон способен разгоняться до 102 километров в час, причем это программное ограничение, а технически его возможности выше. На одном заряде Jetson ONE способен летать 20 минут. Стоимость дрона составляет 92 тысячи долларов. Первые 12 аппаратов компания планирует поставить в 2022 году.

В прошлом году дочерняя компания Toyota продемонстрировала первый полет своего одноместного дрона. Она тоже планирует воплотить его в серийном виде, но, судя по формулировкам на ее сайте, этот дрон нельзя будет купить для личного пользования.

Григорий Копиев

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Компании
Toyota
Проекты
ИТ
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