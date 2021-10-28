Blue Origin и Sierra Space показали концепт частной космической станции.

Американские компании Blue Origin и Sierra Space объявили о разработке частной космической станции на околоземной орбите. Ее потенциально смогут использовать любые компании и страны, в том числе тех, у кого пока нет своей космической программы. В проекте будут использоваться необычные технологии, в том числе надувные модули и летающий одноместный аппарат для работы в открытом космосе без скафандра. Ожидается, что станция начнет работу во второй половине 2020-х годов, сообщается в пресс-релизе.

В последнее десятилетие в космонавтике стало появляться все больше частных компаний, выполняющих все более ответственные задачи. Так, существенная часть космонавтов попадает на орбиту на частных космических кораблях, а в будущей американской лунной программе «Артемида» большую часть полетов будут выполнять «частники», они же будут выполнять все миссии по доставке грузов и высадке на поверхность. Но главные постоянные базы в космосе — как существующие Международная космическая станция и китайская «Тяньхэ», так и планируемая окололунная Gateway — все еще создаются и содержатся государствами. Но и в этом аспекте космонавтики постепенно появляются частные проекты, один из которых представили Blue Origin и Sierra Space.

Новая станция получила название Orbital Reef (орбитальный риф). Она будет состоять из нескольких жестких модулей, собранных в одну длинную конструкцию, и нескольких боковых разного размера, часть из которых будет надувными. Модули будут выполнять разные функции. В частности, в ролике можно увидеть научные лаборатории и отсеки для растений, а также спортзал и даже космическую беседку. Предполагается, что станцию будут одновременно использовать множество компаний и космических агентств, которые смогут модифицировать внутреннее пространство под свои нужды.

Blue Origin будет отвечать за создание больших жестких модулей и доставку грузов на ракете New Glenn, а Sierra Space предоставит проекту надувные модули, которые она уже тестирует, и космоплан Dream Chaser, причем как в грузовой, так и в пилотируемой версии, от которой несколько лет назад отказалось NASA. Компании объявили несколько других компаний-партнеров, среди которых можно выделить Boeing и Genesis Engineering Solutions. Первая будет доставлять на станцию людей и грузы на космическом корабле CST-100 Starliner, а также предоставит научный модуль, а вторая создаст (и уже тестирует) аппарат для выходов в открытый космос. Он будет летать вокруг станции и позволит взаимодействовать с ней без скафандра, используя роборуки.

От редактора Несмотря на то, что у обеих компаний-основательниц есть наработки в области космонавтики, стоит помнить, что пока ни одна из них не запустила на орбиту ракету или космический корабль, не говоря о космической станции. Также довольно странно выглядят некоторые заявления Blue Origin в ролике. К примеру, старший вице-президент компании заявил, что теперь у нее есть доступ к системам, которые дешевле запускать и сажать, и в это время на экране демонстрировались рендеры ракеты Blue Origin New Glenn, которая за несколько лет после начала разработки не дошла даже до этапа демонстратора. Первый полет ракеты изначально был назначен на 2020 год, а двигатели BE-4, лежащие в ее основе, компания обещала запустить в полет еще в 2017 году. Фактически же ракета и двигатели все еще находятся в разработке и не использовались на практике.

Примечательно, что за несколько дней до анонса Orbital Reef о планах по созданию частной космической станции объявили компании Nanoracks и Lockheed Martin. Она будет состоять из одного большого надувного модуля для экипажа и необитаемого служебного модуля. Станция должна начать работу к 2027 году. Также частную орбитальную станцию собирается строить Axiom Space, причем она выбрала самый необычный и, вероятно, наиболее простой в реализации подход. С 2024 года она начнет строить на МКС первый частный сегмент. Незадолго до того, как МКС завершит работу, к ней добавят служебный модуль, который позволит превратить сегмент в самостоятельную станцию.

Григорий Копиев